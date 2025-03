Kiengesztelődés – Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagyböjt 4. vasárnapjára

Sokan közülünk lehetőséget kaptunk azáltal, hogy hitben nőttünk fel. De ez nem ok arra, hogy megvessem azokat, akik hit nélkül élnek!

Nagyon sokan tévesen közelítik meg a kiengesztelődés fogalmát, amikor Isten haragjára, megsértődöttségére, bosszújára utalnak, amelyért az embernek valamit tennie kell, hogy végül Isten „meggondolja magát” és újra szeressen. Éreznem kell, hogy ennél az értelmezésnél valami sántít, hiszen aki szeret, mindig szeret – és nem gondolja meg magát. Isten pedig egyedül az, Aki mindig szeret – és nem gondolja meg magát.

A kiengesztelődés fogalmának megértéséhez Isten szeretete felől kell elindulnom: Isten küldi saját Fiát, a Küldöttet (a Krisztust!), hogy Őbenne és Őáltala magához békítse a Tőle elvadult – s ezért eltávolodott – emberiséget, ahogy nagyböjt negyedik vasárnapjának első könyörgése (collecta) fogalmazza meg ezt szépen, a Szentírás szellemében. Aki pedig Krisztus útján, Krisztus módján – tehát önátadásban! – válaszol, az visszatér Istenhez, megszelídül. Ez egy folyamat, ahogy Izrael népe is átkel a Jordánon és bevonul az Ígéret földjére Józsue vezetésével, ahogy olvassuk a róla elnevezett könyvben (vö. Józs 5,9. 10-12). A Jordánon történő átkelés pedig a megtisztulás előképe.

A tisztulás folyamán és folyamatán átjutva kerülök vissza Istenhez, megbékülten. Ez a megtérés útja. Más út nincs – csak Istennel. Illetve van, de az téves. Az Istenhez való visszatérés, a Vele történő kiengesztelődés csak Vele lehetséges. A kiengesztelődés pedig Krisztusban történik, Ő vezet végig, miközben folyamatosan ajándékozza Szentlelkét, Akit az Atyától folyamatosan küld. Élhetek – és sajnos vissza is élhetek Vele!

A visszatérés, a kiengesztelődés Krisztusban és Krisztus által történik. Ezt hangsúlyozza ki Szent Pál apostol is: „Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg... Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal” (vö. 2 Kor 5, 17-21).

Mindennek „aprópénzre fordítása” az evangélium egyik legszebb megtérés története (vö. Lk 15, 1-32), a két tékozló fiúé, ahol az édesapa visszavárja kisebbik fiát, visszafogadja őt, új ruhát ad rá, új teremtménnyé teszi és ezt kéri nagyobbik fiától, aki ugyanezt a gesztust nem akarja megtenni öccse irányában. Az Istennel való kiengesztelődés addig nem történik meg, amíg ugyanezt nem teszem meg embertársam felé. Ha jogos haragomra hivatkozom, megtehetem ugyan, de nem lesz béke a szívemben, mert az ítéletet nem nekem kell végrehajtanom másokon, hanem a megbocsátó Istenre kellene bíznom!

Lelkipásztor mesélte el: gyászmisét végzett a templomban. A népes hozzátartozó család megtölti a nagy templom első három padsorát. Harminc-negyven ember szanaszét ül másfelé. A lelkiismeret csendjében idősebb hölgy lohol az első padhoz, ahol ülni szokott. Mikor látja, hogy megszokott helye foglalt, annak dacára, hogy átellenben még az első sor is üres volt, a következőket mondta félhangosan: „büdös kommunisták, még a templomból is kitúrtok” és két személyt felállított, majd kényelmesen leült. Papja nagyon szégyellte magát, hiszen a temetésen arról beszélt, hogy a kereszténység a szeretet vallása, s ezt megtapasztalni a közösségben lehet. S ez a rendszeresen templomba járó asszony pedig alaposan rámutatott arra, milyen a tékozló fiú bátyja.

Tudjuk, hogy igaza volt ennek az asszonynak. De Istennél a szeretet nagyobb az igazságnál.

Nagy figyelmeztetés ez, elsősorban nekem, a papnak, de mindenkinek, akik hitünket gyakoroljuk: figyelnek minket - hitelességünket, őszinteségünket. Amíg készek vagyunk hibáink be- és elismerésére, addig jó az irány.

Sokan közülünk lehetőséget kaptunk azáltal, hogy hitben nőttünk fel. De ez nem ok arra, hogy megvessem azokat, akik hit nélkül élnek!

S ha hitben is nőttem fel, azért vannak megalkuvó hűtlenségeim az életben. Ezért kell megpróbálnom megérteni azokat is, akik másféle nevelést kaptak. Ha ezt megteszem, megnyithatok egy kaput mások számára is, s megszűnik „kirekesztő” vallásosságom!

A nagyböjt életünk kulcsideje. Ma valamelyik fiúban magamra kell ismernem. S mert nemigen szoktunk a nagyobbikban magunkra ismerni, hát beszélnünk kell róla. Ám tény, hogy mindkettő CSAK A BŰNBÁNATBAN ÚJULHAT MEG.