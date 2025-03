Élő találkozás: Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagyböjt 1. vasárnapjára

Szent Negyvennap: ezt a megnevezést azért jó időnként használni, mert mélyebbre vezet, a belső út lényegére világít rá! Jelöli a véges időt, amely egyben szent idő is. A szent idő pedig jelenti a minőségi időt, mert Istennel eltöltött, Istennel telített idő!

Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését!

Egyik kisfilmben vak ember ül a lépcsőn, lábánál kalap, mellette tábla, a táblán pedig a következő szöveg olvasható: vak vagyok, kérem, segítsenek!

Arra megy egy hölgy és látja, hogy a kalapban nagyon kevés pénz van. Lehajol, dob a kalapba egy kis pénzt, s anélkül, hogy engedélyt kérne, elveszi a táblát és a másik oldalára ír valamit, majd továbbáll.

Amikor a hölgy délután visszatér a vak emberhez, látja, hogy a kalapban sokkal több pénz gyűlt össze, mint bármikor máskor. A vak ember megtapogatja a hölgy cipőjét, felismeri őt, s megkérdezi tőle, hogy mit írt a táblára. A hölgy ezt válaszolta: - Semmi olyat nem írtam, ami ne lenne igaz. Csak a kérő sorokat átfogalmaztam. Ugyanazt írtam, másképp! A hölgy mosollyal az arcán, távozik. A táblán pedig ez állt: Ez egy csodálatos nap és én nem láthatom!

A Nagyböjt az emberek jórészének a böjtöt, a lemondást juttatja eszébe. Nyilván, ez is benne van. De ha csak ezt tartom szem előtt, akkor ez nem hoz igazi, mély lelki örömöt, hanem – legtöbb esetben – kínlódást és szenvedést vált ki. Nyilván, a szenvedés is benne van, a kísértés is benne van – ahogy Jézus megkísértésének története ezt elénk tárja, de benne van a szenvedés értelme és az, ahogy a kísértéshez lehet viszonyulni.

Ezért jó lenne, ha közben a Nagyböjt feliratú táblát megfordítanám és időnként használnám a másik kifejezést – amelyet egyébként Egyházunk is szívesen használ – és amit maga az Evangélium sugall: SZENT NEGYVENNAP.

Szent Negyvennap: ezt a megnevezést azért jó időnként használni, mert mélyebbre vezet, a belső út lényegére világít rá! Jelöli a véges időt, amely egyben szent idő is. A szent idő pedig jelenti a minőségi időt, mert Istennel eltöltött, Istennel telített idő! A minőségi idő néhány alapvető elemét említem meg:

1. Istenért teszem és nem magamért! Aki szeret valakit, több időt ajándékoz a másiknak. Mindezt teszi szabadon, önként, szeretettel – kényszer nélkül, mert szereti a másikat. Jó lenne, ha Istent helyezném vissza a középpontba, hogy Ő növekedjék bennem és ne az én emberi énem. Ebben az időajándékozásban jelen van a böjt is, hiszen lemondok a saját időmről Istenért! Benne van az ima is, mert ketten beszélgetünk!

2. Ez a kommunikáció szent! Azért szent, mert az engem felülmúló és mégis mindent átható transzcendens Istennel beszélgetek. Ez pedig akkor igazi, ha mondandóm után el is tudok hallgatni, csendben tudok maradni, hogy meghalljam azt is, amit Ő mond számomra. Ez a szóböjt lényege, hogy ne mindig én beszéljek. Ez először nagyon kellemetlen, de megtisztít és utána könnyedséget, igazi örömet ajándékoz! Miért van az, hogy oly sokszor elvégezzük szóbeli imáinkat és még keserűbb az életünk? Azért, mert egyoldalú a kommunikáció! Szólj Uram, mert hallja a te szolgád – tanította Héli főpap a kis Sámuelt (vö. 1 Sám 3,9). A kérdés csak az, hogy hallom-e, amit Ő mond? Itt is jelen van az ima is, a nagyböjt egyik alappillére!

3. A Szent Negyvennap következő eleme, amelyik az előzőből következik: Jézus a pusztába megy. A Szentlélekkel eltelve, Tőle telítve megy a pusztába. Amikor a pusztába megyek, találkozom a „pusztaságommal”, akkor nem mehetek a Szentlélek nélkül. Az veszélyes! A csendben ugyanis feljönnek sötétségeim is. Ha Istenért és Istennel vállalom be ezt a szent időt, akkor önmagam is megtalálom és embertársamat is! A tudatos eltávolodás paradox módon közelséget teremt! Ha elvonulok Istenért, megtalálom igazi önmagamat és embertársamat is! Tudok őszintébb szeretettel közeledni a másik felé! Ebben az elemben benne van az alamizsna, a nagyböjt egy másik fontos alappilére.

Ez a három alappillér orvosolja a hármas megkísértést: az ima, a böjt és az alamizsna. Jézus is ezt teszi a pusztában - állandóan az Istenre figyel, az Ő szavát követi!

A Szent Negyven nap értelmet ad a böjtnek, az imának és a másokra figyelésnek! Ha ez a három Isten nélkül történik, akkor imádkozhatom, de nem történik meg az élő találkozás Istennel! Akkor böjtölhetek, mert fogyókúrává korcsosul és magamba zár. Akkor segítek másokon, de csak azért, hogy rajtam is segítsenek! Ez pedig kevés, mert Isten nélkül értelmetlen, ahogy élni is értelmetlen Nélküle!

Legyen ez a Nagyböjt élő találkozás az Istennel!