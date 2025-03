A felvidéki magyarok is készülnek Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására

Egy hónappal az április 26-i veszprémi beatifikáció előtt Pozsonyban tartottak triduumot március 26. és 28. között, hogy még jobban megismerjék a fiatalon meggyilkolt munkáslány, Bódi Mária Magdolna életét és a ma emberéhez is szóló üzenetét. A háromnapos lelki program központi része a Molnár Tamás atya meghívására Pozsonyba látogató Kulcsár Dávid veszprémi atya által tartott tanúságtétel és szentmise volt.

Egy Felvidékről származó édesapa lányaként mutatta be Dávid atya Bódi Magdit, aki egy hónap múlva hivatalosan is a boldogok sorába kerül, így a pozsonyi ferences templomban április 27-én, csütörtökön koraeste összegyűlt hallgatóság még inkább sajátjának is érezte az új példaképet, a szüzesség és vértanúság kettős koronáját elnyert Balaton-menti kerékpáros munkáslányt. A vendégelőadó kiemelte, hogy Magdi számára a tizennyolcadik születésnapjára kapott biciklije az apostolkodása eszközévé vált. Ezzel járt nem csak munkába – ahol sokszor a gyermekes szülőktől vállalt át műszakokat, csak hogy azok például az otthon betegen fekvő gyermekük mellett lehessenek –, hanem ezzel tekert korán reggel a templomba, hogy rendszeresen szentáldozáshoz járulhasson, s ezzel ment betegeket látogatni is…

További sok érdekes mozzanatot is kiemelt Bódi Mária Magdolna életéből a Veszprémből jött lelkipásztor, ahol a már említett napon 11 órakor kerül majd sor a boldoggá avatási szentmisére. A hallgatóság figyelmébe ajánlotta az ismét megjelent „Tanúságtétel liliommal, vérrel” c. nagyon hasznos vékony könyvecskét is Magdi életéről és előttünk is követendő példaként ragyogó lelkületéről. A könyvből idézett részletek is jól megvilágították azt a tényt, hogy Magdi egy nem könnyű és nem idillikus közegben nőtt fel, ám a halmozottan hátrányos helyzete ellenére is az életszentség útját tudta járni – Jézus mellett elköteleződve, Belőle erőt merítve. Sokak buzdítására szolgálhat ez, hiszen ma is sokan sokféle nehézség közt élik életüket, ám vágynak az igazi belső boldogságra. Olyanra, amit az Istenhez való kötődés adhat.

Hasonló gondolatokat osztott meg homíliájában a pozsonyi magyar lelkipásztor, Molnár Tamás atya is, már a triduum első estéjén. Szerdai elmélkedése központi témájául Magdi földi életében kimondott utolsó szavai szolgáltak „Uram, Királyom! Végy magadhoz!” Az Istenre-hagyatkozás és életünk teljes átadása az Úrnak mindannyiunk feladata, minden életkorban és életállapotban. A mártír lány közbenjárását is kérték ehhez, valamint a Vértanúk Királynéját a közösen elimádkozott rózsafüzér által. Az egyes tizedekben a „Jézus” név után az alábbi gondolatok kerültek behelyettesítésre:

1) Akit Bódi Magdolna is szívből szeretett.

2) Akinek Bódi Magdolna szüzességi fogadalmat esküdött.

3) Akit napjai kezdetén a szentáldozásban Bódi Magdolna a szívébe fogadott.

4) Akihez Bódi Magdolna így imádkozott: „Uram, Királyom! Végy magadhoz!”

5) Aki a szüzesség és vértanúság kettős koronáját adta Bódi Magdolnának.

Az egyes tizedek a boldoggá avatásig, s majd azt követően is imádkozhatók magánimák vagy kiscsoportos imák esetén. A boldoggá avatás napján Bódi Magdolna neve elé behelyettesíthető lesz a „Boldog” jelző, vagy pedig a Bódi vezetéknév helyettesíthető a szóban forgó hivatalos jelzővel.

A triduum harmadik napján is magyar szentmisére gyűltek össze a hívek Pozsony szívében, amit a keresztút közös imádkozása előzött meg. Tamás atya hálás köszönetét fejezte ki azok iránt, akik tudnak és akarnak örülni az Egyház új boldogjának, és érdeklődnek üzenete iránt, vagy épp segítik tiszteletének terjesztését.

Március 31-én ugyancsak a Pozsonyi Főegyházmegye területén, Egyházfán kerül sor hasonló tanúságtevő és lelki programra, ahová Csernai Balázs atya érkezik vendégként Veszprémből.

Nagypénteken, április 18-án a Pozsonyhoz közeli ősi Mária-kegyhely, Máriavölgy kálváriáján a magyar nyelvű szabadtéri keresztút-járás alkalmával a Bódi Mária Magdolna életével párhuzamba hozott keresztút-imádságok kerülnek majd felolvasásra.

A felvidéki lelki előkészület programjain túl magára az április végi boldoggá avatásra is indulnak szervezett csoportok, számos felszállási lehetőséget biztosító zarándok-buszok Veszprémbe, sőt, a 15-30 közti korosztály számára egy felvidéki különjárat indul már a beatifikációs szentmise előtti napon, azaz pénteken, hogy a nekik készülő vigília-programon is részt vehessenek.

Azok számára pedig, akik fizikailag nem tudnak eljutni Veszprémbe az április 26-i liturgikus ünnepségre, ugyanezen a napon gyalogos zarándoklatot kínálunk Pozsonyból Máriavölgybe, ahol a jubileumi szentév búcsúinak elnyerésére kijelölt Szűz Mária születése-bazilikában a boldoggá avatásért felajánlott hálaadó szentmisére kerül sor, magyar nyelven. Már a tavaszi természetben haladva is hangolódhatnak majd az út fáradalmait is felajánló zarándokok a Magdi életéből kiválasztott gondolatok alapján, a legszentebb áldozat ünneplésében pedig csatlakozhatnak ahhoz a lelki örömhöz, mely április utolsó hétvégéjén Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása, valamint a fiatal Boldog Carlo Acutis szentté avatása miatt is betölti majd a húsvéti örömhírt sugárzó Egyházat. Legyünk a részesei!

A veszprémi boldoggá avatás részleteiről, valamint magáról az új boldogról is a beatifikáció hivatalos honlapján találnak információkat, míg a Máriavölgyben tartott nagypénteki keresztútról, valamint az április 26-i hálaadó zarándoklatról és máriavölgyi szentmiséről majd a későbbiekben olvashatnak a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség honlapján vagy Facebook-oldalán.

Szöveg és képek: Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség