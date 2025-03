„Bábák dicsérete” – Vértesaljai László jegyzete

„…A jó bába meglátta az éppen szendergő Édesanyám kezében a rózsafüzért, majd körülnézve óvatosan és csendesen megkérdezte tőle: „Nem gondolt arra, hogy megkereszteltesse ezt a kisfiút?” – „Okvetlenül!” – felelte a Mama ezzel a számára kedves szófordulattal. Másnapra Édesapám is megérkezett és így vittek a tapolcai plébániára, ahol Isten gyermekévé lettem…”

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Hamvazószerda másnapján az Egyház zsolozsmájának olvasmányos imaórája hozza a „bábák dicséretét”. A Kivonulás könyve az Egyiptomba került és az idők során létszámában megerősödött Izrael népe elnyomásának leírásával kezdődik. A fáraó arra kényszeríti a héberek bábáit, hogy öljék meg a fiúgyermek újszülötteket. Ez a gyilkos népesség-szabályozás azonban nem működött, mert „a bábák félték az Istent. Nem engedelmeskedtek az egyiptomi király parancsának, és életben hagyták a fiúkat”. S hiába is vonta őket kérdőre a fáraó, ügyesen válaszoltak: „A héberek asszonyai életerősek, mielőtt a bába megérkezik, már megszülnek. Isten ezért megáldotta a bábákat. A nép megerősödött, mert Isten a bábák jámborsága révén biztosított utódokat neki”.

Ehhez a bába-dicsérethez csatlakozom én is, egy saját történettel, amire persze nem emlékezhetem, mert mindössze egy napos voltam, amikor történt. 1953 ősze járt akkor, amikor a magyar nép saját hazájában súlyos elnyomás alatt élt. Nyáron meghalt Sztálin, erre ősszel megszülettem, de az a fojtogató légkör, az Illyés Gyula verselte „zsarnokság” jelent volt még a kórházakban is. Ám ahogy Egyiptom földjén az elnyomás alatt emberség is termett, nem történt ez másképp a tapolcai kórházban, ahol Édesanyám erősen és egészségen megszült engem: „Hajnalban születtél, négy kiló húsz dekával, nagy, erős és nyugodt kisgyermek voltál” – mesélte nekem többször is a Mama, aki mind a nyolc szülésének körülményeire mindig és pontosan emlékezett. „Ezek voltak életem legszebb pillanatai, amikor megszülettetek” – vallotta ünnepélyesen. Amikor éppen egynapos voltam, lépett a színre egy jó bába. Meglátta az éppen szendergő Édesanyám kezében a rózsafüzérét és körülnézve óvatosan és csendesen megkérdezte tőle: „Nem gondolt arra, hogy megkereszteltesse ezt a kisfiút?” – „Okvetlenül!” – felelte a Mama ezzel a számára kedves szófordulattal. Másnapra Édesapám is megérkezett és így vittek a tapolcai plébániára, ahol Isten gyermekévé lettem. Keresztapám éppen a váci börtönben ült koholt vádak alapján és így a jó bábaasszony, mint pót-keresztszülő tartott az újjászületés vize alá s kerültem Szent László lovagkirályunk és Szent Tamás apostol védnöksége alá: „László Tamás, én téged megkeresztellek…”.

Harmadnapra hazakerültünk a Balaton-parti Antaltelepre (ma Fövenyes), de az a jó bábaasszony 29 évvel később ismét felbukkant az életemben.

1982. július 11-én mutattam be első szentmisémet még a hévízi öregtemplomban és adtam újmisés áldást a szentmise után. Mindenkitől megkérdeztem a keresztnevét és így nagyon sokáig tartott a sok áldás, de minthogy szerettem a személyességet, ezért szívesen vállaltam a vele járó többletet. Ahogy fogyott a sor a kezem alatt, vettem észre, hogy egy idősebb néni mindenkit maga elé engedve nagy türelemmel várakozott. Már csak ketten maradtunk. „Szabadna a keresztnevét” – kérem, mire mondja: „Elvira. Védőszentje oltalmát is kérve adtam áldást rá, mire megcsókolta a két „fölkent” kezemet, miként sokan mások is tették. Nem volt könnyű elfogadni, de az nagyon segített, hogy sok-sok újmisés paptársam áldásakor valahogy a szívből született az a lehajló gesztus, ami könnyű volt és szabadító.

És végül persze megöleltem Elvirát is, aki erre csendesen elsírta magát. Vártam, míg végül elmondta: „Atya, 29 évvel ezelőtt én tartottam magát keresztvíz alá…”, mire bennem szabadultak fel a hála könnyei és persze megcsókoltam áldott kezeit.

Óh, Elvira néni, Te már együtt vagy Édesanyámmal az Atyai Házban! Légy áldott, hogy az ötvenes évek fojtogató levegőjében az újszülötteket világra jöttük után Krisztushoz vezetted ott a tapolcai kórházban. Tudom, hogy a gondviselő Jóisten már akkor megáldott Téged, mint egykor régen azokat a héber bábákat, de most utólag is dicsérem a Nevedet, és amíg élek, mindig, mindig emlékezni fogok rád, mert Te tartottál engem a keresztvíz alá.

Drága jó Bábák, dicsérlek Benneteket!