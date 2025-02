Jókívánságok érkeznek a pápának a világ minden tájáról, imádkoznak felépüléséért

Az Olasz Püspöki Konferencia, a Fülöp-szigeteki hívők, az anglikán egyház... csak néhány példa azok közül, akik közelségükről és imáikról biztosítják a kórházi kezelés alatt álló Szentatyát. Római vikáriusa, Reina bíboros egy órás csöndes szentségimádásra szólít a szentmise előtt, és a hívek imáit kéri a pápa egészségéért.

Isabella H. de Carvalho / Gedő Ágnes - Vatikán

A közösségi oldalakon és a médián keresztül áradnak a jókívánságok és az üzenetek a pápa felépüléséért, akit február 14-e óta a római Gemelli-klinikán ápolnak kétoldali tüdőgyulladás miatt. Az olasz püspökök az Úr oltalmára bízzák az orvosok és az egészségügyi dolgozók munkáját, és szeretettel állnak a Szentatya mellett. Arra kérik az egyházi közösségeket, hogy imáikkal támogassák a pápát ebben a szenvedéssel teli pillanatban, és megújítják lelki közelségüket. Baldassare Reina bíboros is megerősítette, hogy a római hívek figyelemmel és bizalommal követik püspökük egészségi állapotát. Arra kérte az olasz főváros valamennyi közösségét, hogy tartson egy órás csöndes szentségimádást az esti szentmise előtt, és imádkozzon Ferenc pápa gyógyulásáért. „Mint egy nagy család kérjük az Urat, ajándékozza meg püspökünket a szükséges erővel, hogy szembe tudjon nézni ezzel a nehéz helyzettel”.

A Fülöp-szigeteken és Lisszabonban is imádkoznak a pápáért

A világ másik felén, a Fülöp-szigeteken Pablo Virgilio David bíboros arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak a pápa felépüléséért a mostani nehéz pillanatban. Az apostoli nuncius is erre buzdította a híveket, illetve azt is kérte, hogy imáikat ajánlják föl az egészségügyi dolgozókért is, akik a pápát ápolják. A lisszaboni pátriárka levelet küldött a portugál főváros valamennyi plébániájának és közösségének, hogy a szentmisén a pápa egészségéért imádkozzanak. „Ebben a szentévben, mely a reményről szól, tartsunk ki a hit zarándoklatában, erősítsen meg minket Szentatyánk tanúságtétele”.

Az anglikán egyház is a pápa mellett áll

A Szentatya gyógyulása érdekében a yorki anglikán érsek imáiról és minden anglikán hívő imájáról biztosította a londoni bíboros érseket. Továbbra is imádkozunk, hogy Őszentségét táplálja az evangélium reménye, és megtapasztalja Jézus Krisztus Urunk szeretetét és gyógyító erejét ezekben a napokban. Nichols bíboros válaszában megköszönte az anglikán érsek kedvességét és aggodalmát, majd aláhúzta, hogy a Szentatya nagyon hálás a sok imáért. „A testvéri szeretetet és gondoskodást tükröző szavaid arról a mély kötelékről tanúskodnak, amely Krisztusban egyesít minket”.