Sveta Stolica: Potrebno je obrazovati mlade da poštuju ljudsko dostojanstvo

Sveta Stolica je izrazila zabrinutost zbog rizika s kojima se danas suočava sve veći broj mladih poput oružanih sukoba i njihovih posljedica (poput raseljavanja), radikalizacije i nasilja (osobito online), privlačnosti kriminalnog života. O tim je strahovima za budućnost mladih razmišljao nadbiskup Gabriele Caccia, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima, koji je jučer, 2. rujna, održao izlaganje u New Yorku na Forumu na visokoj razini o provedbi Programa djelovanja za kulturu mira pod nazivom „Osnaživanje mladih za kulturu mira“.

Odgoj mladih za poštovanje

Nadbiskup Caccia je objasnio da je potrebno poticati i podržavati mlade kako bi mogli njegovati i promicati društvena prijateljstva, a tako će također početi sve više cijeniti razlike i komplementarnost onoga što svaki pojedinac može pružiti, zalagati se za dijalog, a ne za sukobe, te zajednički tražiti opće dobro, poštujući ljudsko dostojanstvo. Stoga je vatikanski stalni promatrač istaknuo važnost koju Sveta Stolica pridaje obrazovanju na svim razinama, koje predstavlja jedan od glavnih sredstava za izgradnju kulture mira, dok ključna uloga u promicanju kulture mira pripada roditeljima, učiteljima, političarima, novinarima te vjerskim organizacijama i skupinama. Napomenuo je da se upravo u tim zajednicama mladi uče vrijednostima, stavovima i načinu života koji im pomažu mirno rješavati sukobe, uz poštovanje ljudskog dostojanstva, u duhu tolerancije i nediskriminacije.

Promicati mir

Podsjećajući na milijun mladih koji su u kolovozu došli u Rim povodom Jubileja mladih, nadbiskup Caccia je istaknuo preobražavajuću moć bratstva i prijateljstva, odnosno vrijednosti koje mogu oblikovati svijet u kojem se sukobi rješavaju dijalogom, a ne oružjem. Na kraju je stalni promatrač podsjetio na temu poruke pape Lava XIV. za Svjetski dan mira 2026. godine: „Mir sa svima vama: prema 'nenaoružanom i razoružavajućem' miru“, izražavajući nadu da mladi mogu prihvatiti taj poziv tamo gdje žive, u svojim obiteljima i među prijateljima, u školi, na poslu i u sportu, naviještajući poruku istinske nade i promicanja mira, zalažući se za skladan suživot među svim narodima.

