Sveta Stolica: Zabrinjavajući ponovni porast agresivne nuklearne retorike

Stalni promatrač Svete Stolice je u govoru u UN-u istaknuo zabrinutost Svete Stolice zbog značajnog povećanja vojnih troškova diljem svijeta, sa sve razornijim oružjem i često na štetu ulaganja u cjeloviti ljudski razvoj

Umjesto da napreduje prema miru, čini se da se svijet kreće u suprotnom smjeru, s zabrinjavajućim razvojem sve razornijeg oružja. To je jučer, 4. rujna, istaknuo nadbiskup Gabriele Caccia, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima, tijekom plenarnog zasjedanja Opće skupštine na visokoj razini održane u New Yorku te posvećene Međunarodnom danu borbe protiv nuklearnih pokusa.

Vatikanski predstavnik počeo je govor podsjećajući da je prije osamdeset godina eksplozija prvog nuklearnog oružja pokazala svijetu neviđenu razornu silu. Taj događaj promijenio je tijek povijesti s teškim posljedicama za ljudski život i za stvoreni svijet. Razorne posljedice tog dramatičnog događaja dovele su do problematičnog uvjerenja da se mir i sigurnost mogu održati logikom nuklearnog odvraćanja, koncepta koji i dalje potiče moralno rasuđivanje i međunarodnu savjest – napomenuo je nadbiskup Caccia.

Podsjetio je također prvi nuklearni test kojim je 16. srpnja 1945. provedeno preko dvije tisuće nuklearnih testova u atmosferi, pod zemljom, u oceanima i na kopnu. Ti su postupci utjecali na sve ljude, a posebno na autohtone narode, žene, djecu i nerođene. Zdravlje i dostojanstvo mnogih od njih i dalje se prečesto potiho ugrožavaju bez ikakve odštete.

Iz tog razloga, dodao je nadbiskup Caccia, Sveta Stolica nas poziva na hitno razmišljanje o zajedničkoj odgovornosti kako bismo zajamčili da se strašna iskustva iz prošlosti ne ponove. Posebno je zabrinjavajuće to što se čini da pred tom važnom zajedničkom odgovornošću globalni odgovor ide u suprotnom smjeru. Umjesto da napredujemo prema razoružanju i kulturi mira, svjedočimo ponovnom porastu agresivne nuklearne retorike, razvoju sve razornijeg oružja i značajnom povećanju vojnih troškova, često na štetu ulaganja u cjeloviti ljudski razvoj i promicanje općeg dobra. Nužno je prevladati duh straha i ravnodušnosti – napomenuo je stalni promatrač Svete Stolice te podsjetio na riječi pape Lava XIV. kad je rekao da se ne smijemo naviknuti na rat te da moramo odbaciti kao napast privlačnost moćnog i sofisticiranog oružja.

Nadbiskup Caccia je dodao da težiti za svijetom bez nuklearnog oružja nije samo pitanje strateške i životne nužnosti, već i duboke moralne odgovornosti. To zahtijeva obnovljeno zalaganje za multilateralni dijalog i odlučnu provedbu ugovora o razoružanju, kao i konkretnu podršku zajednicama koje i dalje trpe dugoročne posljedice nuklearnog testiranja i naoružanja.

Sveta Stolica ponavlja važnost stupanja na snagu Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa, uz potpunu provedbu međunarodnog sustava praćenja i njegovih mehanizama verifikacije te potvrđuje svoju bezuvjetnu potporu Ugovoru o zabrani nuklearnog oružja, pozivajući na kontinuirano jačanje globalnih mjera protiv eksplozivnih nuklearnih pokusa kao ključnog koraka prema istinskom i trajnom miru - zaključio je vatikanski predstavnik.

(Vatican News - md)