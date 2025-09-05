Kardinal Semeraro: Frassati i Acutis, mladi sveci s ulice

Prefekt Dikasterija za kauze svetaca je u razgovoru za vatikanske medije govorio o mladenačkoj svetosti dvojice budućih svetaca koje će papa Lav XIV. proglasiti u nedjelju na Trgu svetog Petra. To su obični mladići kojima je nasljedovanje evanđelja postalo smisao života

Dva sveca puna života, sa srcima koja su izgarala ljubavlju prema Kristu, mladići koji su živjeli u svijetu, ali ne od svijeta. Kardinal Marcello Semeraro, prefekt Dikasterija za kauze svetaca, je u razgovoru za vatikanske medije govorio o mladenačkoj svetosti Piera Giorgia Frassatija (1901.-1925.) i Carla Acutisa (1991.-2006.), koje će papa Lav XIV. proglasiti svetima u nedjelju, 7. rujna, na Trgu svetog Petra. Ističe da su oni bili mladići različite dobi - prvi je umro u 24., a drugi u 15. godini života - ali slični u svojoj brizi za siromašne i ljubavi prema euharistiji. Uvijek postoji nešto iznenađujuće kod svetaca: mnogi od njih su vrlo slični, ali prakticiranje kršćanskih vrlina nikada nije izolirani zadatak nego uvijek popraćen prakticiranjem mnogih drugih vrlina – napomenuo je kardinal.

Frassati - s Kristom ususret siromašnima

Prefekt Dikasterija za kauze svetaca je istaknuo da Pier Giorgio Frassati utjelovljuje model vjernika laika koji je ponudio Drugi vatikanski koncil, odnosno nekoga tko kao vrlo angažiran u životu ima posebno iskustvo u različitim stvarnostima svijeta. To je ono što Koncil naziva svjetovnom naravi vjernika laika koji je živio u punom skladu s Evanđeljem, utjelovljujući ga u svakom aspektu. Kardinal Semeraro je objasnio da se skrovito djelovanje mladića iz Torina kasnije očitovalo na njegovom sprovodu na koji je došao veliki broj siromašnih, obespravljenih i marginaliziranih kojima je on uvijek pomagao u skrovitosti. Njegova smrt bila je „Bogojavljenje“, Frassati je išao ususret siromašnima jer je najprije susreo Krista – zaključio je prefekt Dikasterija za kauze svetaca.

Acutis i svetost adolescenta

Carlo Acutis je također bio otkriće za svoje roditelje: učinio je ono što je mogao učiniti u svojim mogućnostima kao adolescent i mladić. On utjelovljuje svetost dječaka koji je spreman otvoriti se životu stavljajući u središte euharistiju ili, kako ju je on nazivao, svoju autocestu do neba. Kardinal Semeraro je istaknuo da bi nas ti oblici svetosti trebali navesti na razmišljanje o značenju životne dobi. Dok nam Frassati ukazuje na jednu određenu životnu dob, Acutis nam pokazuje svijet adolescencije koji je danas možda najkritičnija faza života. To su međutim obični mladi ljudi koji zrače svetošću „iz susjedstva“, kako je papa Franjo volio ponavljati. Pier Giorgio Frassati i Carlo Acutis su dvije figure koje je sam papa Lav XIV. predložio kao uzore novim generacijama tijekom nedavnog Jubileja mladih; sveci koji su bili u svijetu, sveci s ulice – zaključio je prefekt Dikasterija za kauze svetaca.

(Vatican News - bc; md)