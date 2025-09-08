Mrtvi zbog svjedočenja evanđelja, više od 1600 novih mučenika XXI. stoljeća

Na konferenciji za novinare održanoj u Tiskovnom uredu Svete Stolice, članovi „Komisije za nove mučenike – Svjedoke vjere“ prikazali su svoj dosadašnji rad te predstavili ekumensko slavlje koje će se održati 14. rujna, a predvodit će ga papa Lav XIV.

Komisija za nove mučenike – Svjedoke vjere, koju je papa Franjo ustanovio 2023. godine pri Dikasteriju za proglašenje svetih, priznala je oko 1700 mučenika i svjedoka vjere XX. stoljeća. Taj je podatak objavljen danas, 8. rujna, u Tiskovnom uredu Svete Stolice, tijekom konferencije za novinare na kojoj je predstavljen dosadašnji rad komisije, te ekumensko slavlje koje ona organizira, a koje će u bazilici svetoga Pavla izvan zidina predvoditi papa Lav XIV. u nedjelju 14. rujna, na blagdan Uzvišenja svetoga križa.

Tristo četiri mučenika s američkoga kontinenta, 43 Europljana ubijena na Starom kontinentu, te još 110 njih palo je tijekom misije u svijetu; 277 svjedoka vjere ubijeno je na Bliskom istoku i u Magrebu, 357 u Aziji i Oceaniji, a 643 u Africi, zemlji "gdje kršćani najviše umiru" – objasnio je Andrea Riccardi, utemeljitelj Zajednice svetoga Egidija i dopredsjednik Komisije koju čini jedanaest članova. Proučavani životi prijavljeni su sa svih geografskih širina, iz raznih Crkvi i kršćanskih vjeroispovijesti, te iz biskupija, biskupskih konferencija, redovničkih instituta i drugih crkvenih stvarnosti. Ti životi svjedoče o vjerskim progonima, nasilju kriminalnih organizacija, iskorištavanju prirodnih resursa, terorističkim napadima, etničkim sukobima i drugim uzrocima zbog kojih se kršćane još uvijek ubija.

Nažalost, kršćani i dalje umiru – rekao je Riccardi –nastavljaju umirati jer su svjedoci evanđelja, jer su zaneseni Bogom, braćom i sestrama, jer su autentični sluge čovjeka, jer su slobodni prenositelji vjere. Često sama prisutnost kršćanina kao poštene osobe, osobe koja poštuje zakon i koja se posvećuje općem dobru, smeta onima koji žele provoditi zločinačke zamisli – istaknuo je Riccardi.

Stopama Komisije koju je osnovao sveti Ivan Pavao II.

Na konferenciji za novinare također je istaknuto kako proučavanje i temeljito istraživanje koje provodi komisija ide stopama povjerenstva koje je osnovao Ivan Pavao II. u prigodi Jubileja 2000. godine kako bi se analizirali i prikupljali podaci o životu svjedoka vjere iz 20. stoljeća, koji su potom izložene u Memorijalu novih mučenika dvadesetog stoljeća u crkvi svetog Bartolomeja na Tiberskom otoku. Papa Ivan Pavao II. također je, 7. svibnja 2000., u Koloseju održao ekumensku komemoraciju u spomen na te mučenike.

(Vatican News - idc; aa)