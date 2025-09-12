Kina. Biskup Ma Yan'en uveden kao pomoćni biskup Zhangjiakoua

Danas je održano građansko priznanje i uvođenje u službu pomoćnoga biskupa monsinjora Ma Yan’ena. Ravnatelj Tiskovnoga ureda Svete Stolice: „Rezultat je to dijaloga između Svete Stolice i kineskih vlasti“

Nova kineska biskupija Zhangjiakou, koju je papa Lav XIV. ustanovio spajanjem teritorija dviju drugih biskupija, Xiwanzi i Xuanhua, sve više dobiva svoj oblik. Naime, Tiskovni je ured Svete Stolice danas, 12. rujna, izvijestio da je, u okviru dijaloga o provedbi Privremenoga sporazuma između Svete Stolice i Narodne Republike Kine, održano građansko priznanje i uvođenje u službu monsinjora Josipa Ma Yan'ena kao pomoćnog biskupa Zhangjiakoua.

Šezdesetpetogodišnji prelat, bivši biskup Xiwanzija – koji će pomagati monsinjoru Josipu Wangu Zhengu, posvećenom prije dva dana za prvoga biskupa Zhangjiakoua– rođen je 1960. u Baodingu. Za svećenika je zaređen 1985. te inkardiniran u Apostolsku prefekturu u Yixianu, gdje je bio na dužnosti generalnog vikara. Biskupsko je ređenje primio u siječnju 2010. te 2013. imenovan biskupom Xiwanzija, okruga u kojemu je kanonski preuzeo službu 28. ožujka iste godine.

Sa zadovoljstvom doznajemo – napomenuo je u priopćenju Matteo Bruni, ravnatelj Tiskovnoga ureda Svete Stolice – da se danas, u prigodi preuzimanja dužnosti pomoćnog biskupa Zhangjiakoua od strane monsinjora Josipa Maa Yan'ena, njegova biskupska služba priznaje i u građanskom pravnom poretku. Istodobno – stoji u priopćenju – i biskupsko dostojanstvo monsinjora Agostina Cuija Taija, biskupa emeritusa Xuanhue, priznaje se u građanskom pravu. Ti događaji, rezultat dijaloga između Svete Stolice i kineskih vlasti, važan su korak na putu zajedništva nove biskupije – stoji na kraju priopćenja ravnatelja Tiskovnoga ureda Svete Stolice.

(Vatican News - aa)