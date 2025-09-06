Kardinal Sepe u Ukrajini: Vi ste znak Kristova milosrđa usred rata

Napuljski nadbiskup u miru je kao Papin izaslanik predvodio misu povodom 650. obljetnice osnivanja metropolije Halyč u Lavovu. Posjetio je vojno groblje gdje su pokopani vojnici poginuli tijekom rata

Stoljećima je Lavov bio mjesto susreta različitih kultura i vjera. Tu su Poljaci, Ukrajinci, Armenci i Židovi živjeli jedni s drugima u skladu i slozi. Upravo u tom ozračju različitih nacionalnosti i kultura formirala se kršćanska baština koja je inspirirala, potaknula dijalog i ojačala zajednicu opće Crkve. Možda je upravo zato vaša Metropolija preživjela uspone i padove: vrijeme reformacije, razdoblje podjela, Drugi svjetski rat, komunizam - uvijek iznova otkrivajući svoju misiju, postajući svjetionik nade.

Te je riječi danas, 6. rujna, u katedrali Uznesenja BDM u Lavovu uputio kardinal Crescenzio Sepe, nadbiskup u miru Napulja kao Papin posebni izaslanik povodom 650. obljetnice osnivanja metropolije Halyč Rimokatoličke Crkve latinskog obreda.

Predvodeći euharistijsko slavlje, kardinal se prisjetio mnogih pastira, redovnika i redovnica te laika koji su svojom vjerom, služenjem i ljubavlju prema bližnjemu svjedočili Božju prisutnost u svijetu. Također se prisjetio mnoštva laika, posebno onih koji su tijekom komunističkog progona ne samo ostali vjerni Crkvi, nego su riskirali svoje živote potajno organizirajući kateheze i čuvajući vjeru u svojim obiteljima.

Svi oni, svećenstvo i laici, žene i muškarci, posvećivali su se u svom svakodnevnom životu, često usred teških uvjeta i složene povijesti. Njihovi nas životi podsjećaju da je svatko od nas, bez obzira na mjesto ili vrijeme, pozvan na svetost – istaknuo je nadbiskup Sepe te istaknuo da su upravo oni shvatili Isusove riječi iz Matejevog Evanđelja kad je rekao: „Idite i učinite mojim učenicima sve narode... I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.“ To misionarsko poslanje postalo je svrha njihovih života te je i danas živo u Lavovskoj metropoliji.

Kardinal je izrazio nadu da će nas ta ostavština podsjetiti na naš poziv: biti svjedoci Božje ljubavi, njegovog milosrđa i jedinstva. Stoga, kao vjernici, podržani sakramentima, gradite živu, zajedničku Crkvu, otvorenu potrebama siromašnih, marginaliziranih i bolesnih. Osobito sada, suočeni s današnjim napetostima i sukobima, Lavovska metropolija može biti primjer živog susreta u Duhu Svetome, snažnog u jedinstvu, bogatog identitetom, otvorenog za dijalog i oprost – potaknuo je kardinal Sepe.

Na njezinu 650. obljetnicu stvaranja, povijest Lavovske metropolije isprepletena je s dramom sadašnjosti. Današnji rat ostavlja bolan trag u životima ljudi - izbjeglica, ranjenih, očajnih, napaćenih, umrlih. Stoga je kardinal izrazio zahvalnost lokalnim vjernicima za njihovu nepokolebljivu predanost te svjedočanstvo vjere, nade i ljubavi. Hvala vam na vašim otvorenim srcima i konkretnim djelima prema najpotrebitijima. Vaše služenje znak je Kristova milosrđa - zaključio je napuljski nadbiskup u miru.

