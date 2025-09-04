Kardinal Grech: Marija, uzor sinodalne Crkve po bezuvjetnoj otvorenosti Duhu Svetom

Na 26. međunarodnom mariološkom kongresu, koji se održava od 3. do 6. rujna na Papinskom sveučilištu Antonianum, generalni tajnik Generalnog tajništva Sinode osvrnuo se na lik Blažene Djevice Marije kao uzor slušanja. To je ključ za stvaranje ujedinjenih zajednica i za razmatranje aktualnih pitanja poput sudjelovanja žena u crkvenom životu

Kardinal Mario Grech, glavni tajnik Generalnog tajništva Sinode, sudjeluje na 26. međunarodnom mariološko-marijanskom kongresu koji se održava od 3. do 6. rujna na Papinskom sveučilištu Antonianum. Danas, 4. rujna, održao je izlaganje na kojem je razmišljao o liku Blažene Djevice Marije, Isusove majke, koja kao veza jedinstva odražava temeljne karakteristike autentične sinodalnosti: slušanje, molitvu, dijalog, razlučivanje, poslušnost, poniznost i služenje. Ona također daje ekumensku dimenziju crkvene zajednice po pitanju sudjelovanja žena u životu Crkve jer je Marija primjer bezuvjetne otvorenosti Duhu Svetome.

Marija, znak jedinstva

Kardinal Grech je istaknuo potrebu za ponovnim promišljanjem o crkvenom životu kroz manje istražena područja, kao na primjer kroz marijansku dimenziju Crkve. Citirajući odlomke iz završnog dokumenta posljednjeg zasjedanja Biskupske sinode, rekao je da je identitet Crkve ukorijenjen u sakramentu jedinstva, a u tome joj je Marija savršeni uzor, kao i znak sinodalne, misionarske i milosrdne Crkve. Ona nam također pokazuje put i vodi nas njime, pa je stoga sinodalna Crkva pozvana biti Crkva Pedesetnice, odnosno ona koja stalno osluškuje Duha Svetoga.

Glavni tajnik Sinode je također podsjetio da je papa Franjo govorio da je sinodalna Crkva Crkva koja sluša. Marijino slušanje – napomenuo je - temelji se na dubokoj unutarnjoj tišini, privilegiranom prostoru za prihvaćanje dara Duha Svetoga.

Marija, primjer misionarstva i ekumenizma

Kardinal je također potaknuo na produbljivanje misionarske dimenzije Crkve po uzoru na Mariju. Ona ne može postojati bez neprestane molitve jer je prvi evangelizator u Crkvi sam Duh Sveti koji podržava i vodi navještaj. Bitna je i ekumenska dimenzija, a u tome Marija kao Majka Crkve ističe jednako dostojanstvo svih krštenika i podsjeća da je najveća titula pripadnosti Crkvi biti dijete Božje – zaključio je kardinal Grech.

(Vatican News - eg; md)