Nadbiskup Gallagher: Hrabro je zalagati se za mir u svijetu podijeljenom mržnjom i ratom

Tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama održao je izlaganje na Bled Strategic Forumu u Sloveniji o „Revitalizaciji vodstva i multilateralizma u razdoblju sukoba i podjela

Nadbiskup Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, sudjelovao je na dvadesetom izdanju Bled Strategic Foruma koji se održao 1. i 2. rujna u gradu Bledu u Sloveniji. U svom se izlaganju osvrnuo na zalaganje pape Lava XIV. za promicanje mira u svijetu na tragu pape Franje kroz poticanje dijaloga, solidarnosti i bratstva.

Obnova konsenzusa

Posljednjeg dana Foruma, nadbiskup Gallagher je sudjelovao u panel raspravi o „Revitalizaciji vodstva i multilateralizma u razdoblju sukoba i podjela“. Sudionici su raspravljali o tome kako političko i društveno zalaganje mogu redefinirati vodstvo u korist mira na hrabar, uključiv i multilateralan način, čak i u razdoblju podjela. Razmišljali su također o tome kako je promicanje mira kolektivna praksa kojoj se mora pristupiti s hrabrošću kako bismo se mogli suočiti s današnjim složenim svijetom.

Odgovarajući na pitanja iz publike, tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama se složio s drugim govornicima da današnji izazovi proizlaze iz nedostatka konsenzusa i političkog zalaganja potrebnog za njegovu obnovu. Dodao je da je danas stvaranje konsenzusa prioritet i da će zahtijevati razmišljanje izvan okvira te razvoj novih ideja, pristupa i rješenja. Stvaranje konsenzusa na svim razinama hitno je potrebno ne samo na vrhu, primjerice u Ujedinjenim narodima ili na nacionalnoj razini, nego i na lokalnoj razini.

Osigurati dva temeljna elementa

Nadbiskup Gallagher vjeruje da je većina političkih vođa sposobna preokrenuti situaciju u pozitivnom smjeru, ali da bi se to postiglo potrebni su dijalog, stvaranje konsenzusa i zalaganje. To, međutim, otežavaju sve veća razdijeljenost i podjele unutar institucija, što može doprinijeti nedostatku povjerenja ili kredibiliteta, čak i unutar nacionalnih vlada. Stoga je razumljivo da u mnogim izbornim procesima raste populizam. Tajnik je ponovio da su mnoge demokratske države danas u krizi jer nisu u stanju jamčiti dva temeljna elementa za kojima ljudi čeznu: prosperitet i sigurnost.

Odgovarajući na pitanje o sustavima temeljenima na pravilima, a koji su danas ugroženi, nadbiskup Gallagher je primijetio da se u suvremenom svijetu pridržavamo pravila samo ako nam to donosi neku korist, dok je u prošlosti poredak temeljen na pravilima pružao strukturu koja je štitila sve ljude.

Bled Strategic Forum

Bled Strategic Forum, pokrenut 2006. godine, jest platforma susreta na kojem se raspravlja o političkim, sigurnosnim i razvojnim pitanjima i izazovima koji utječu na Europu i svijet, a okuplja sudionike iz različitih sredina i zemalja. Ovogodišnja tema susreta bila je „Svijet u bijegu“ („A Runaway World“), a na njemu se raspravljalo o tome kako se Europa i Europska unija mogu zalagati i redefinirati svoju ulogu u rješavanju različitih geopolitičkih, gospodarskih i klimatskih kriza i napetosti s kojima se suočava današnji svijet.

