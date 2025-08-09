Sveta Stolica. Objavljen Pravilnik o ugovorima o javnoj nabavi

Danas je objavljen Opći izvršni dekret, koji je potpisao prefekt Tajništva za gospodarstvo, s Pravilnikom za provedbu motu proprija o pravilima transparentnosti, nadzora i konkurencije u postupcima dodjele ugovora o javnoj nabavi Svete Stolice i Države Grada Vatikana

Danas, 9. kolovoza, objavljen je Opći izvršni dekret br. 1/2025 Tajništva za gospodarstvo, koji sadrži Pravilnik za provedbu Apostolskog pisma u obliku motu proprija o „Pravilima o transparentnosti, nadzoru i konkurenciji u postupcima dodjele ugovora o javnoj nabavi Svete Stolice i Države Grada Vatikana“, objavljenog 1. lipnja 2020. i izmijenjenog naknadnim Apostolskim pismom u obliku motu proprija „Za bolje usklađivanje“ od 16. siječnja 2024. godine.

Za primjenu izmijenjenog Zakona o javnoj nabavi

Dekret, koji je 5. kolovoza 2025. potpisao prefekt Dikasterija, Maximino Caballero Ledo, podijeljen je u osam naslova i 52 članka te određuje načine primjene motu proprija „Za bolje usklađivanje“, o izmijenjenom i dopunjenom Zakonu o javnoj nabavi Svete Stolice. To je rezultat zajedničke suradnje različitih vatikanskih tijela, s ciljem većeg pojednostavljenja postupaka nabave. Izmijene Zakona potvrđuju ciljeve transparentnosti, nadzora i konkurencije u postupcima dodjele ugovora o javnoj nabavi koje sklapaju Sveta Stolica i Država Grad Vatikan, te jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima i nediskriminacije među ponuditeljima. One također potiču pravovremenost administrativnog djelovanja i provedbu načela učinkovitosti, djelotvornosti i ekonomičnosti, uz poštivanje socijalnog nauka Crkve.

Transparentnost, nadzor i održivo korištenje resursa

Novim Zakonom o javnim nabavama, oslanjajući se na stečeno iskustvo i u skladu s Apostolskom konstitucijom Praedicate Evangelium, nastoji se uskladiti zahtjeve transparentnosti i nadzora s potrebom pojednostavljenja, u korist operativnog pristupa koji bi usmjeravao gospodarske odluke prema sve većoj etičnosti i održivom korištenju resursa. Dekret je proglašen objavom na internetskoj stranici vatikanskog dnevnika L’Osservatore Romano i stupit će na snagu sutra, 10. kolovoza, prije objave na stranici www.bandipubblici.va i uvrštavanja u službeni vjesnik Državnog tajništva Vatikana Acta Apostolicae Sedis.

