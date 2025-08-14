Autohtoni narodi. Sveta Stolica: Žene trebaju biti aktivne protagonistkinje u razvojnim projektima

Govoreći jučer, 13. kolovoza, u Washingtonu na posebnom zasjedanju Stalnoga vijeća Organizacije američkih država (OAS) u spomen na Međunarodni dan autohtonih naroda svijeta i Osmi međuamerički tjedan autohtonih naroda, monsinjor Cruz Serrano ponovno je istaknuo potporu Apostolske Stolice inicijativama kojima se želi dati glas autohtonim stanovništvima te zaštititi njihovih prava

Autohtone žene ne bi trebalo smatrati pasivnim korisnicama vanjskih politika, nego aktivnim protagonistkinjama u izgradnji budućnosti i promicanju autohtonih kultura, s odgovarajućim duhovnim putovima i obraćanjem pozornosti na običaje i jezike njihovih naroda. Na to potiče Sveta Stolica preko svojega stalnog promatrača pri Organizaciji američkih država (OAS), monsinjora Juana Antonia Cruza Serrana, koji je jučer u Washingtonu govorio na posebnom zasjedanju Stalnoga vijeća za obilježavanje Međunarodnoga dana autohtonih naroda svijeta i Osmoga međuameričkog tjedna autohtonih naroda o temi "Iz glasa autohtonih žena: Vidljivost, vodstvo, pravā i gospodarska samostalnost".

Važan prinos ženā u Amazoniji

Vatikanski je diplomat zajamčio blizinu Svete Stolice autohtonim narodima, a posebno ženama, kako bi se promicala i štitila njihova temeljna prava. Podsjetio je također, kako je papa Franjo napisao u apostolskoj pobudnici Querida Amazonia, da "u Amazoniji ima zajednica koje su se održale [...] zahvaljujući prisutnosti snažnih i velikodušnih žena". Te bi zajednice propale "da nije bilo žena koje su ih podupirale, hranile i brinule o njima. To pokazuje njihovu posebnu moć".

Zauzimanje Crkve

Katolička Crkva, putem svojih institucija i djelā, brine o autohtonim narodima u brojnim dijelovima hemisfere – primijetio je monsinjor Cruz Serrano – ulažući u njihovo obrazovanje i zdravlje te senzibilizirajući društvo kako bi ti narodi „mogli biti protagonisti i predvodnici vlastite povijesti“. Kako bi se postigao taj cilj, intenzivno rade različite crkvene strukture, kao što su biskupske konferencije, biskupije, teritorijalne prelature, vikarijati, župe, misije te Panamazonska crkvena mreža (REPAM)“.

Potpora Svete Stolice programima za autohtone narode

Na kraju, ističući potporu Svete Stolice inicijativama kojima je svrha pojačati glas autohtonih naroda i zaštititi njihova prava te osigurati njihovo puno sudjelovanje u životu društva, stalni je promatrač prenio zadovoljstvo Svete Stolice radom Organizacije američkih država u korist autohtonih naroda i ranjivih osoba, među kojima također ženā i djevojčicā.

(Vatican News - aa)