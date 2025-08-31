Nadbiskup Gallagher sudjeluje na Bled Strategic Forum-u u Sloveniji

Tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama sudjelovat će u Sloveniji od 31. kolovoza do 2. rujna na 20. izdanju konferencije koja se održava u gradu Bledu

Od danas, 31. kolovoza, do utorka, 2. rujna, tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, nadbiskup Paul Richard Gallagher, sudjelovat će na 20. izdanju Bled Strategic Forum-a u gradu Bledu u Sloveniji.

Bled Strategic Forum, pokrenut 2006. godine, jest platforma susreta na kojem se raspravlja o političkim, sigurnosnim i razvojnim pitanjima i izazovima koji utječu na Europu i svijet, a okuplja sudionike iz različitih sredina i zemalja. Ovogodišnja tema susreta jest „Svijet u bijegu“ („A Runaway World“), a na njemu će se raspravljati o tome kako se Europa i Europska unija mogu zalagati i redefinirati svoju ulogu u rješavanju različitih geopolitičkih, gospodarskih i klimatskih kriza i napetosti s kojima se suočava današnji svijet.

(Vatican News - md)