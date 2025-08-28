Kardinal Parolin: Mnogi interesi sprječavaju pronalazak rješenja za tragediju u Gazi

Odgovarajući na pitanja novinara na marginama mise povodom liturgijskog spomena svete Monike, koja se jučer održala u bazilici svetog Augustina in Campo Marzio u Rimu, vatikanski državni tajnik je, pridružujući se Papinom apelu, izrazio nadu da će se kolektivno kažnjavanje na Bliskom istoku izbjeći postizanjem prekida vatre i omogućavanjem sigurnog pristupa humanitarnoj pomoći

Na marginama mise povodom liturgijskog spomena svete Monike, koja se održala jučer, 27. kolovoza, u bazilici svetog Augustina in Campo Marzio u Rimu, vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je odgovarajući na pitanja novinara ponovio mišljenje Svete Stolice o krizi na Bliskom istoku, podsjećajući na apel pape Lava XIV. i na izjave dvojice patrijarha u Svetoj zemlji.

Protiv raseljavanja stanovništva Gaze

Kardinal Parolin se osvrnuo na apel koji je Papa uputio na općoj audijenciji održanoj jučer, 28. kolovoza, a koji sadrži upravo stav Svete Stolice o situaciji u Gazi. Podsjetio je da su Sveti Otac te grčko pravoslavno i latinski patrijarh Jeruzalema potaknuli na završetak rata i osudili prisilno raseljavanje stanovništva Gaze.

Mnogi interesi u igri

Državni tajnik je istaknuo da postoje mnoga rješenja, rješenja koja zaista mogu okončati situaciju u Gazi, a osudio je težinu postojećih političkih i gospodarskih interesa te interesa moći i nadmoći koji sprječavaju pronalazak humanog rješenja za tu tragediju.

Odluka za ostankom je hrabra

Što se tiče zaštite redovnika i vjernika u Gazi, kardinal Parolin je kazao da im je dana sloboda u vezi s naredbom izraelske vlade o evakuaciji, ističući kako je jeruzalemski pravoslavni patrijarh Teofil III. izvijestio da se od vjernika pravoslavne župe jučer tražilo da napuste Gazu. Svatko će moći odlučiti što će učiniti – napomenuo je kardinal, ističući, međutim, da je odluka za ostankom hrabra i da ne zna kako će se to provesti s obzirom na naredbu o evakuaciji i potpunu kontrolu nad teritorijem.

Znakovi iz diplomacije

Na diplomatskom planu, vatikanski državni tajnik je potvrdio da je putem veleposlanstva u kontaktu s američkom administracijom, te je izrazio nadu da će međunarodni razgovori nakon posjeta izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Sa'ara u Washingtonu dati konkretne znakove. Nadam se da će se postići ono što je Papa tražio, odnosno prekid vatre, siguran ulazak humanitarne pomoći, poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i zabrana kolektivnoga kažnjavanja – zaključio je kardinal Parolin.

Stav izraelske vlade

Na kraju je u vezi s rizikom od prisilne evakuacije stanovništva Gaze državni tajnik primijetio da izraelska vlada do sada nije pokazala spremnost da odustane od svog stava i da možda nema puno nade, ali je ponovio spremnost Svete Stolice da ustraje u zalaganju za promjenu situacije.

