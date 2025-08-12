Kardinal Parolin u misiji u Burundiju

Državni tajnik će od 12. do 18. kolovoza biti u posjeti toj afričkoj zemlji povodom završetka jubilarne 60. obljetnice diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom i polaganja kamena temeljca zdravstvenog centra u čast nuncija Courtneyja, ubijenog 2003. godine

Na poziv lokalne Crkve i burundijskih vlasti, državni tajnik kardinal Pietro Parolin će od danas, 12. kolovoza, do ponedjeljka, 18. kolovoza, biti u posjetu Burundiju. Povod putovanju jest završetak jubilarne 60. obljetnice diplomatskih odnosa između Burundija i Svete Stolice, kao i svečano otvaranje spomenika i polaganje kamena temeljca zdravstvenog centra izgrađenog u čast apostolskog nuncija, monsinjora Michaela Aidana Courtneyja, dvadeset i tri godine nakon njegova ubojstva.

Sjećanje na nuncija Courtneyja

Nadbiskup Courtney, kojega je 2000. godine papa Ivan Pavao II. imenovao papinskim predstavnikom u zemlji razorenoj građanskim ratom, odigrao je vodeću ulogu u postizanju sporazuma u studenom 2003. godine između burundijske vlade i pobunjeničke skupine plemena Hutu. Pozvan na službu u Apostolskoj nuncijaturi na Kubi, irski kardinal je zatražio da još neko vrijeme ostane u Bujumburi, vjerujući da se bliži razdoblje konačnoga mira. Dok je putovao nedaleko od glavnog grada Burundija, ubijen je s nekoliko hitaca te umro u bolnici 29. prosinca 2003. godine, u dobi od samo 58 godina.

Dvadeset godina nakon njegove smrti, nadbiskup Paul Richard Gallagher je 2023. godine predvodio misu zadušnicu za nuncija u irskoj kapeli vatikanskih kripti. Dana 14. kolovoza cijela će zemlja odati počast nadbiskupu obilježavanjem početka gradnje zdravstvenog centra na samom mjestu atentata, gdje će kardinal Parolin sudjelovati u svečanom otvaranju spomenika i polaganju kamena temeljca.

Program putovanja

Detaljan program kardinalovog putovanja objavljen je na računu Državnog tajništva, @TerzaLoggia. Kardinal će sutra, 13. kolovoza, služiti misu s Biskupskom konferencijom Burundija, s kojom će uslijediti privatna audijencija. Sastanak s predsjednikom Ndayshimiyeom i potpisivanje posebnih sporazuma između Biskupske konferencije i Vlade predviđeni su za isti dan. U petak, 15. kolovoza, kardinal Parolin će služiti misu u Marijanskom svetištu u Mugeri, nakon čega će uslijediti posjet političkoj i administrativnoj prijestolnici Gitegi.

Još jedna misa održat će se u subotu, 16. kolovoza, nakon koje će se državni tajnik sastati s bogoslovima i višim poglavarima muških i ženskih redovničkih redova. Istog dana održat će se inauguracija spomenika u čast nadbiskupu Michaelu Aidanu Courtneyju u Apostolskoj nuncijaturi i prijem s diplomatskim zborom. U nedjelju, 17. kolovoza, kardinal Parolin će predvoditi završnu misu povodom jubilarne 60. obljetnice diplomatskih odnosa između Burundija i Svete Stolice u svetištu Notre-Dame Trois Fois admirable de Schoenstatt, izgrađenom na istom mjestu gdje je 7. rujna 1990. sveti Ivan Pavao II. predvodio euharistijsko slavlje.

(Vatican News - md)