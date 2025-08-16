Kard. Parolin u Burundiju: Služiti općem dobru, kako bi svi živjeli dostojanstveno

Tijekom posjeta toj afričkoj zemlji državni tajnik kardinal Parolin predvodio je na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije misu u marijanskom svetištu Mugera. U četvrtak 14. kolovoza inaugurirao je spomenik na mjestu atentata na apostolskog nuncija monsinjora Courtneyja, u prosincu 2003. Bio je blizu svima, istaknuo je kardinal, kako bi im prenio viziju mogućeg mira

U Burundiju se proslava svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije podudarila s uzdizanjem na razinu male bazilike župe sv. Antuna Padovanskoga koja pripada nadbiskupiji Gitega, a na čijem se teritoriju nalazi Nacionalno marijansko svetište Mugera. Na slavlju, koje je predvodio kardinal Pietro Parolin, državni tajnik Njegove Svetosti, prisustvovali su biskupi Burundija, apostolski nuncij u Burundiju i njegov diplomatski suradnik, stotine svećenika, redovnika i redovnica te tisuće vjernika. Vladu Burundija predstavljao je predsjednik države Évariste Ndayishimiye.

Misa u Nacionalnom marijanskom svetištu u Mugeri

Marijansko svetište u Mugeri, gdje se vjernici mole Gospi Lurdskoj, a koje podsjeća na posvetu Burundija Djevici Mariji Kraljici mira, 15. kolovoza 1961., i gdje je Bog udijelio brojne milosti po zagovoru Djevice Marije, i dalje je mjesto na koje svake godine tisuće vjernika dolaze na hodočašće kako bi molili za dar mira za tu zemlju i za cijeli svijet. Kontinuirana hodočašća svake godine pokazuju da je posveta Gospi izraz rastuće vjere Crkve u Burundiju, njezine želje da potraži utočište pod zaštitom Nebeske Majke i dopusti da ju vodi do svojega Sina Isusa Krista.

Državni tajnik kardinal Parolin u Burundiju (©Sergio Centofanti)

Ono što je najupečatljivije kod svetišta u Mugeri jest kako mala spilja s afričkim kamenjem, osmišljena da oponaša spilju u Lourdesu, može privući tako veliko mnoštvo hodočasnika koji dolaze u Mugeru kako bi pronašli nadu i molili svoju nebesku Majku da učini da na zemlji mir procvjeta u srcima i da prosvijetli umove vladara kako bi izabrali putove mira za svijet. Svi vjernici te zemlje, koja je iskusila toliko kušnji, ali nikada nije izgubila nadu, očituju svoju vjeru na tom mjestu kako bi ljudi dobre volje hrabro i nesebično nastavili svoja nastojanja za postizanje toliko željenoga mira.

Zbog toga je i kardinal Parolin u svojoj propovijedi ponovno uputio snažan apel da se nadiđu osobni interesi te se obnovljenim zanosom u svijetu služi općem dobru, kako bi se u ratnim područjima, gdje mnoštvo ljudi tako dugo podnosi kušnje i teškoće, moglo ponovno težiti dostojanstvenom i sigurnom životu.

Kardinal Parolin blagoslivlja spomenik na mjestu atentata na nuncija Courtneyja (©Sergio Centofanti)

Blagoslov spomenika u spomen na nuncija Courtneyja

Dan prije državni je tajnik otišao u Minago kako bi blagoslovio spomenik na mjestu gdje je 29. prosinca 2003., iz zasjede dok se vraćao kući, ubijen irski nadbiskup apostolski nuncij Michael Courtney. Kardinal Parolin je podsjetio da je nadbiskup Courtney bio uz narod Burundija tijekom teških godina te uvijek radio na pomirenju i miru, surađujući sa svima sa strpljenjem i upornošću, kako bi prenio viziju mogućega mira i približavajući se svima, ne mareći za vlastiti život.

Kardinal je na kraju ponovio riječi kojima se sveti Ivan Pavao II. spomenuo nadbiskupa Courtneyja 1. siječnja 2004.: za kršćane „proglašavati mir znači naviještati Krista koji je 'naš mir'; znači naviještati njegovo evanđelje, koje je 'evanđelje mira'; znači pozvati sve na blaženstvo da budu 'mirotvorci'. Svjedok 'evanđelja mira' bio je također monsinjor Michael Aidan Courtney, moj predstavnik kao apostolski nuncij u Burundiju, ubijen prije nekoliko dana dok je obavljao svoju misiju promicanja dijaloga i pomirenja. Molimo za njega, nadajući se da će njegov primjer i njegova žrtva donijeti plodove mira u Burundiju i u cijelom svijetu – rekao je tada sveti Ivan Pavao Drugi.

Kardinal Parolin s djecom u Burundiju (©Sergio Centofanti)

