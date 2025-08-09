Kardinal Karlić preminuo u Argentini u dobi od 99 godina

Nadbiskupija Paraná objavila je smrt kardinala u priopćenju u kojem je preporučila njegovu dušu Gospi od Krunice. Kardinalom ga je imenovao 2007. godine papa Benedikt XVI., a prošlog svibnja podvrgnut je složenoj operaciji srca, nakon koje mu je papa Lav XIV. izrazio podršku u telefonskom razgovoru. Sućut argentinskih biskupa: „Svojim životom svjedočio je da smo istinski sretni samo kad živimo po primjeru Isusa poslužitelja“

Estanislao Esteban Karlić, kardinal hrvatskog podrijetla i nadbiskup u miru nadbiskupije Paraná (Argentina), blago je preminuo jučer, 8. kolovoza, u dobi od 99 godina. Vijest je u priopćenju objavio monsinjor Eduardo Tanger, generalni vikar te nadbiskupije, koji je zajedno s nadbiskupom Raúlom Martínom i nadbiskupom u miru Albertom Puíggarijem, preporučio njegovu dušu Gospi od Krunice.

Pastir Crkve u Argentini

Također, Argentinska biskupska konferencija je uputila poruku nadbiskupu nadbiskupije Paraná izražavajući blizinu cijeloj lokalnoj Crkvi u ovom trenutku žalosti, ali i nade, zbog smrti kardinala Karlića koji je gotovo dvadeset godina bio pastir te nadbiskupije.

Neophodna figura

Kardinal Karlić je imenovan titularnim biskupom Castra i pomoćnim biskupom Kordobe 6. lipnja 1977., a od 1996. do 2002. je bio predsjednik Argentinske biskupske konferencije. 19. siječnja 1983. imenovan je pomoćnim nadbiskupom nadbiskupije Paraná, kojoj je služio kroz različite službe tijekom dvadeset godina. Tijekom tog razdoblja, blagost i dobrota monsinjora Karlića učinili su ga neophodnom figurom da bismo mi, Argentinci, kroz dijalog mogli prevladati krizu s kojom smo se suočili 2001. godine. Svojim plodnim životom svjedočio nam je da smo istinski sretni samo kad živimo po primjeru Isusa poslužitelja - stoji u priopćenju Argentinske biskupske konferencije.

Imenovanje kardinalom 2007. godine

Kao istaknuti teolog je s 22 godine poslan u Rim na studij filozofije i teologije na Papinskom sveučilištu Gregorijana. Godine 1987. papa Ivan Pavao II. imenovao ga je članom odbora za uredništvo Katekizma Katoličke Crkve. Na konzistoriju 24. studenoga 2007. papa Benedikt XVI. imenovao ga je naslovnim kardinalom crkve Gospe Žalosne na Trgu Buenos Aires u Rimu.

Kirurški zahvat u svibnju

Kardinal Karlić, koji je bio povezan s Redom svetog Augustina, bio je hospitaliziran i operiran 10. svibnja ove godine zbog srčanog udara. Papa Lav XIV. ga je telefonski nazvao u utorak, 20. svibnja, istog dana kada je otpušten iz bolnice, zahvalivši mu na španjolskom jeziku na služenju Crkvi i zajamčivši mu svoje molitve tijekom razdoblja oporavka nakon osjetljive operacije.

Sprovodna misa

Posmrtni ostaci kardinala Karlića izloženi su u katedrali nadbiskupije Paraná koja je posvećena Gospi od Krunice, a gdje se danas, 9. kolovoza, slavi sprovodna misa u 16 sati i 30 minuta po lokalnom vremenu, nakon čega slijedi ukop.

(Vatican News - md)