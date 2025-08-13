Ruffini: Služiti drugima kako bi ostali ljudski

Prefekt Dikasterija za komunikaciju uputio je poruku sudionicima kongresa Afričke udruge katoličkog tiska (UCAP), koji se održava u Accri u Gani do 17. kolovoza. Pozvao je da se povijest čita i da se o njoj priča s inteligencijom srca i mudrošću ljubavi, ne brkajući sredstva i ciljeve, istinu i laž, intuiciju i kalkulacije

Čitati i pričati o povijesti s inteligencijom srca i mudrošću ljubavi, ne brkajući sredstva i ciljeve, istinu i laž, intuiciju i kalkulacije: ukratko, ostati i postajati sve više ljudski. Na to je pozvao Paolo Ruffini, prefekt Dikasterija za komunikaciju, u poruci upućenoj sudionicima kongresa Afričke udruge katoličkog tiska (UCAP), koji se održava u Accri u Gani do 17. kolovoza. Ovogodišnja tema kongresa je „Ravnoteža između tehnološkog napretka i očuvanja ljudskih vrijednosti u doba umjetne inteligencije“.

Istinito, pravedno, lijepo

U razdoblju u kojem su društvene mreže radikalno promijenile odnose između institucija i ljudi, postavlja se pitanje kako algoritmi i uređaji koji ih obrađuju mogu služiti čovječanstvu u istini, znanju, savjesti i ljepoti – istaknuo je prefekt Ruffini u poruci koju je u prisustvu više od 150 delegata iz 30 zemalja pročitao monsinjor Janvier Yameogo, djelatnik Teološko-pastoralnog odjela istog Dikasterija. Pozivajući ih na razmišljanje o odnosu između ljudskih bića i algoritama, prefekt je dodao da odgovor leži u sprječavanju da algoritmi i njihovi procesori stvore sustav u kojemu bi oni dominirali, zanemarujući ono što je istinito, pravedno i lijepo te isključujući jedinstvenost i dostojanstvo pojedinaca.

Također, prefekt Dikasterija za komunikaciju je napomenuo da se nalazimo na raskrižju gdje s jedne strane vidimo diktaturu uređaja koja je vođena totalitarnim razmišljanjem, a s druge strane ljudsku slobodu, bez koje nema istine. Stoga je pozvao na jačanje sposobnosti medijskih stručnjaka kako bi educirali svoju raznoliku publiku o potrebi promicanja i očuvanja ljudskih vrijednosti u svijetu koji je pod snažnim utjecajem tehnološkog napretka, a osobito umjetne inteligencije.

Sudionici kongresa u Accri (© UCAP Congress)

Jedni s drugima

Komunikacija je prije svega uzajamno darivanje samih sebe koje proizlazi iz odnosa koji uspostavljamo jedni s drugima, a zajedništvo je ono što nas čini „udovima“ jedni drugih: to je tajna komunikacije u Crkvi, u duhu Sinode o sinodalnosti. Danas, kad svijet tone u moru nasilja i ratova, sve teže gradeći prostor za susret i dijalog u svrhu općeg dobra i mira, nijedna posebna Crkva ili zajednica ne smije misliti da može živjeti izolirano; naša je dobrobit vezana za dobrobit drugih – istaknuo je još prefekt Ruffini.

Spontane, pa čak i neformalne veze koje stvaramo zahvaljujući tehnologiji mogu se tada smatrati bogatstvom i sredstvom za promicanje sve dubljeg iskustva crkvenog zajedništva sa sviješću i razlučivanjem, uz održavanje odgovarajućeg etičkog upravljanja umjetnom inteligencijom i s regulatornim okvirima usmjerenima na ljudsku osobu, kako je nedavno istaknuo papa Lav XIV.

Izlaganja na konferenciji

Na otvaranju konferencije prošle nedjelje, organizacijski odbor je rekao da se sudionici okupljaju pod okriljem vjere, profesionalne suradnje i zajedničkog cilja, a Udruga novinara Gane je istaknula da je vrlo bitno zalaganje medijskih djelatnika u ukorjenjivanju svog rada u trajnim vrijednostima istine, jednakosti, odgovornosti i suosjećanja.

