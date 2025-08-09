Sveta Stolica: Nepoštena trgovina potiče siromaštvo, potrebno ju je urediti pravednim odredbama

Izjava vatikanskog stalnog promatrača nadbiskupa Gabriela Caccie na trećoj Međunarodnoj konferenciji o zemljama u razvoju bez izlaza na more, održanoj u Awazi u Turkmenistanu 6. kolovoza: bijeda nije neizbježna, ona je posljedica nepravednih struktura i političkih odluka, te stoga može i mora biti prevladana

Postoji trgovina koja je usmjerena prema dobrim ciljevima, ona koja je utemeljena na načelu univerzalne namjene dobara koja jamči razvoj, a time i dostojanstvo. No, nažalost, postoje i oblici nepravedne trgovine koji nepravednim međunarodnim odredbama kažnjavaju zemlje koje su strukturno slabije, a koje često pate zbog nedostatka kapitala, što je često pogoršano teretom vanjskog duga. Nadbiskup Gabriele Caccia, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, osvrnuo se na dinamiku tog temeljnog i vitalnog sektora u doba globaliziranog gospodarstva, u izjavi koju je dao na trećoj Međunarodnoj konferenciji o zemljama u razvoju bez izlaza na more, a koja se održala 6. kolovoza u Awazi u Turkmenistanu.

Odredbe solidarnosti

Upravo su zemlje u razvoju bez izlaza na more geografski dio svijeta koji najviše trpi posljedice nepravedne trgovine, koja u tim područjima lako dovodi do intenzivnog prekomjernog iskorištavanja okoliša, što pak uzrokuje glad i siromaštvo. Kako bi se izbjegao takav scenarij, monsinjor Caccia je istaknuo da trgovina mora biti oblikovana prema zahtjevima pravednosti i solidarnosti te da međunarodna trgovina, ako je pravilno usmjerena, mora poticati razvoj, stvoriti nove mogućnosti zapošljavanja te osigurati korisne resurse.

Siromaštvo je plod nepravednosti

Kao i u mnogim drugim prilikama, vatikanski predstavnik ponovno je uputio apel međunarodnoj zajednici da se opredijeli za konkretnu političku volju, osobito u korist zemalja o kojima je bilo riječi na konferenciji u Turkmenistanu, a koje su često opterećene oblicima raširenog i složenog siromaštva, koje uskraćuje milijunima ljudi njihove osnovne potrebe. Stalni promatrač je podsjetio da se te zemlje, iako različite po povijesti, kulturi i gospodarstvu, suočavaju s istim sustavnim izazovima, uključujući neodržive terete duga, visoke troškove prijevoza te ranjivost na klimatske promjene i vanjske šokove. Siromaštvo proizlazi iz različitih oblika uskraćivanja kulturnih prava, ali unatoč tome nije neizbježno. Siromaštvo je posljedica nepravednih struktura i političkih odluka, te stoga može i mora biti prevladano –napomenuo je nadbiskup Caccia.

Potrebno je da trgovina promiče dobro svih ljudi

Ljudska osoba mora ostati u središtu svih razvojnih strategija, a trgovina i gospodarski rast nisu sami sebi svrha, već sredstvo za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja svake osobe i napretka općega dobra – zaključio je stalni promatrač Svete Stolice.

(Vatican News - ac; md)