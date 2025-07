Sveta Stolica: Izrael i Palestina, dvije države za pravedan i trajan mir

Raspodjela pomoći Palestincima u Pojasu Gaze (AFP or licensors)

Nadbiskup Caccia, vatikanski predstavnik pri Ujedinjenim narodima, tijekom konferencije UN-a, koju su potaknule Francuska i Saudijska Arabija, ponovno je izrazio zabrinutost zbog teške humanitarne situacije u Pojasu Gaze, tražeći prekid vatre, zaštitu palestinskih civila i oslobađanje izraelskih talaca. Podsjećajući na važnost Jeruzalema, potaknuo je na status koji jamči očuvanje njegovog jedinstvenog identiteta

Terorizam se nikada ne može opravdati, no pravo na samoobranu mora se ostvarivati unutar tradicionalnih granica nužnosti i proporcionalnosti – predstavnik Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima to je još jednom snažno istaknuo na konferenciji Ujedinjenih naroda na visokoj razini o mirnom rješavanju palestinskog pitanja i provedbi rješenja o dvjema državama, koju su potaknule Francuska i Saudijska Arabija, a koja je završila 30. srpnja u New Yorku.

Stalni promatrač, nadbiskup Gabriele Caccia, stoga je potaknuo na trenutni prekid vatre, oslobađanje svih izraelskih talaca, vraćanje tijela preminulih, zaštitu svih palestinskih civila u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom i nesmetan pristup humanitarnoj pomoći. Istodobno je ponovno osudio napad Hamasa na Izraelce 7. listopada 2023. godine.

Zabrinutost zbog humanitarne krize

Sveta Stolica je i dalje vrlo zabrinuta zbog pogoršanja humanitarne krize u Pojasu Gaze – rekao je nadbiskup Caccia te potaknuo međunarodnu zajednicu da odmah i koordinirano odgovori na masovno raseljavanje obiteljī, na kolaps osnovnih usluga, na sve veću glad i raširenu neimaštinu koja potresa ljudsku savjest. Predstavnik se Svete Stolice osvrnuo na utjecaj sukoba na civile, s obzirom na broj ubijene djece, uništavanje domova, bolnica i bogoštovnih mjesta, s posebnim osvrtom na nedavni napad na crkvu Svete Obitelji, koji je dodatno ranio već izmučenu zajednicu. Taj je događaj izazvao duboku tjeskobu, s obzirom na ulogu kršćana u toj regiji, koji već dugo nastoje biti umjerena i stabilizirajuća prisutnost, promičući dijalog i mir – primijetio je nadbiskup.

Dvodržavno rješenje, jedini održiv put

Sveta Stolica je uvjerena da je dvodržavno rješenje, utemeljeno na sigurnim i međunarodno priznatim granicama, jedini održiv i pravedan put do pravednoga i trajnoga mira. To dokazuju važni koraci poduzeti do sada, poput formalnoga priznanja Države Izrael putem Temeljnoga sporazuma iz 1993. i priznanja Države Palestine Globalnim sporazumom iz 2015. godine. Osim toga, još jedna ključna točka koju je istaknuo nadbiskup Caccia jest odlučna potpora neotuđivim pravima palestinskoga naroda, uključujući pravo na samoodređenje, kao i legitimne težnje Palestinaca da žive u slobodi, sigurnosti i dostojanstvu u neovisnoj i suverenoj državi.

Važnost Jeruzalema

Stalni promatrač je na kraju podsjetio na univerzalnu vjersku i kulturnu važnost Jeruzalema, svetoga grada za kršćane, Židove i muslimane, koji zbog toga treba imati status koji nadilazi političke podjele i jamči očuvanje njegovog jedinstvenog identiteta. Zahtjev nadbiskupa Caccie, koji je Sveta Stolica više puta ponovila, odnosi se na poseban statut zajamčen na međunarodnoj razini, koji može osigurati dostojanstvo i prava svih njegovih stanovnika i vjernikā triju monoteističkih religija, jednakost pred zakonom njegovih institucija i zajednica, čuvajući sveti karakter grada i njegovu izvanrednu vjersku i kulturnu baštinu. To bi trebao biti dokument koji također jamči zaštitu svetih mjesta, kao i pravo na nesmetan pristup i prakticiranje kulta. Statut koji također čuva, gdje je to primjenjivo, "status quo". U Jeruzalemu nitko ne bi trebao biti izložen uznemiravanju – stajalište je Svete Stolice – Stoga je žalosno što se kršćani osjećaju sve više ugroženima u Starom gradu Jeruzalemu".

Provesti uključivi i strpljivi dijalog

Nada koju je izrazio nadbiskup Caccia, koji je svoje izlaganje završio citirajući papu Lava XIV. i njegov poziv na okončanje "barbarstva rata", jest da u doba kada se sila često smatra preduvjetom za mir, sastanak održan u New Yorku može poslužiti kao podsjetnik da je samo strpljivim i uključivim dijalogom moguće postići pravedno i trajno rješenje sukobā.

(Vatican News - aa)