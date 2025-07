Semeraro: Novi blaženik Lycarion May, primjer mira u podijeljenom svijetu

Danas je u Barceloni održana misa beatifikacije redovnika marista, odgojitelja siromašnih, ubijenog tijekom „Tragičnog tjedna“ koji je potresao katalonski grad u srpnju 1909. godine. Prefekt Dikasterija za kauze svetaca: svoj je život pretvorio u dar za dobro bližnjega

Slijedio je Isusa posvetivši se osjetljivom odgojnom djelu promicanja ljudskog dostojanstva i kršćanske formacije, brižno čuvajući one koji su mu bili povjereni i prihvaćajući križ – tim je riječima kardinal Marcello Semeraro, prefekt Dikasterija za kauze svetaca, sažeo život i duhovnu baštinu marista Lycariona Maya (svjetovnog imena François Benjamin), koji je danas, 12. srpnja, proglašen blaženim u župi svetog Franje Saleškog u Barceloni, u Španjolskoj.

Mučen i ubijen in odium fidei

Predvodeći obred u ime pape Lava XIV., kardinal Semeraro osvrnuo se na povijesni kontekst u kojem je blaženi May podnio mučeništvo, odnosno na tzv. „Tragični tjedan“ u katalonskom gradu gdje je krajem srpnja 1909. godine narod ustao protiv obaveznog služenja vojnog roka koje je proglasila španjolska vlada. Crkve, samostani i katoličke obrazovne ustanove postali su mete nasilja, do te mjere da je tijekom noći između 26. i 27. srpnja škola braće marista spaljena, a sljedećeg jutra redovnici su ubijeni vatrenim oružjem. Brat Lycarion – poznat kao brižan i hrabar redovnik, posvećen kršćanskom odgoju djece – bio je prvi koji je izgubio život, a njegovo je tijelo bilo iznakaženo udarcima kamenja i mačeta, iz mržnje prema vjeri (in odium fidei).

Portret blaženika

Nasilje rađa nasilje, a mir se čini sve daljim prividom

Nasilje rađa nasilje - rekao je kardinal u homiliji, podsjećajući i na temu svjetskog rata koji se vodi u dijelovima, o kojoj je često govorio papa Franjo. Lik novog blaženika izuzetno je aktualan danas jer je naš planet potresen brojnim sukobima koji zajedno stvaraju razoran prikaz nasilja, nestabilnosti i patnje – istaknuo je prefekt Dikasterija za kauze svetaca te dodao da se od oružanih sukoba do humanitarnih kriza, preko gospodarskih i društvenih nejednakosti, suočavamo sa podijeljenim svjetskim poretkom, u kojem je mir sve dalji i dalji privid.

Otvoriti se drugome kroz solidarnost, prijateljstvo i susret

Tko ostaje zatvoren u vlastitom egoizmu, neizbježno klizi prema sukobu, borbi i nadmoći iz kojih proizlaze bol i smrt - nastavio je kardinal Semeraro u homiliji. Naprotiv, onaj tko se otvara drugome u solidarnosti, prijateljstvu, suradnji i susretu, baš kao što je to činio May, pretvara vlastiti život u darivanje samoga sebe.

Župa svetog Franje Saleškog u Barceloni

Odgajati znači ljubiti i služiti

Kao odgojitelj, osnivač i ravnatelj Patronata Obrero de San José, škole smještene u Pueblo Nuevu, socijalno teškoj četvrti u Barceloni, brat Lycarion bio je meta napada jer je bio uzor jedne odgojne i redovničke zajednice, a upravo se to htjelo uništiti u anarhističkom i pobunjeničkom duhu. Za blaženika - istaknuo je kardinal - odgajati nije značilo samo prenositi znanje, već je to bio pravi čin ljubavi i služenja, koji podrazumijeva darivanje samoga sebe kako bi druga osoba mogla rasti. Zato se njegovo mučeništvo može smatrati vrhuncem i pečatom njegova života, krunom njegove dosljednosti života i vjernosti pozivu marista.

Biti s Isusom znači uvijek ga slijediti

Na taj je način blaženik utjelovio istinsko bivanje s Isusom koje znači ne ostati nikad na jednom mjestu jer je on uvijek u pokretu. „Biti s Isusom znači slijediti ga“, zaključio je kardinal Semeraro te potaknuo da se suobličujemo volji Božjoj kako bismo ispunili njegov naum spasenja.

