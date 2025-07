Objavljen je priručnik za sudionike Jubileja mladih (@Vatican Media)

Jubilej mladih, objavljen vademekum za hodočasnike

Od programa do aplikacija, od hodočasničkog kompleta do „Julie“, virtualne asistentice koja objašnjava kako se kretati gradom: sada su javno dostupne sve potrebne informacije za veliki događaj koji će se održati u Rimu od 28. srpnja do 3. kolovoza, čiji će vrhunac biti misa koju će predvoditi papa Lav XIV. na Tor Vergati

Objavljen je vademekum, opći priručnik za Jubilej mladih, koji sadrži sve korisne informacije za što bolju pripremu i sudjelovanje u velikom događaju koji će se održati u Rimu od 28. srpnja do 3. kolovoza ove godine. Jubilej mladih predviđa bogat program slavlja, susreta i zabavnih trenutaka na kojima će sudjelovati stotine tisuća mladića i djevojaka iz cijeloga svijeta. Svi će imati priliku hodočastiti prema Svetim vratima i primiti jubilejski oprost pristupajući sakramentu pomirenja. Osim toga, mladi će imati priliku susresti papu Lava XIV. na molitvenom bdijenju u subotu, 2. kolovoza, i na misi u nedjelju, 3. kolovoza, na Tor Vergati. Priručnik sadrži praktične informacije o programu, kretanju, hodočasničkom kompletu, jubilejskoj propusnici, te pojedinosti o prijevozu i obrocima. Iste informacije dostupne su i na službenoj mobilnoj aplikaciji „Iubilaeum25“, koja se može preuzeti na App Storeu za iOS i Play Storeu za Android uređaje. Program Što se tiče detalja programa, dolazak grupa predviđen je u ponedjeljak, 28. srpnja. U utorak, 29. srpnja u 19 sati, održat će se misa dobrodošlice na Trgu svetog Petra. U sljedećim danima (30. i 31. srpnja), od 10 sati i 30 minuta do 18 sati, hodočasnici će moći sudjelovati na događaju „Dijalog s gradom“ zamišljenom kao niz kulturnih, umjetničkih i duhovnih aktivnosti koje će se odvijati na glavnim rimskim trgovima. U petak, 1. kolovoza, od 10 sati i 30 minuta do 18 sati, bit će održan Pokornički dan: na Circo Massimo svi će mladi imati priliku pristupiti sakramentu pomirenja kao priprema za vrhunac Jubileja. Subota, 2. kolovoza, bit će dan susreta s papom Lavom XIV. na Tor Vergati, povijesnom i simboličnom mjestu gdje se sveti Ivan Pavao II. susreo s mladima iz cijeloga svijeta tijekom Jubileja 2000. godine. Bdijenje s Papom održat će se od 20 sati i 30 minuta do 21 sat i 30 minuta, dok će prije toga, od 15 sati do 20 sati, svi prisutni moći sudjelovati u trenucima zabave s glazbom i svjedočanstvima. Nakon toga, noćit će u vrećama za spavanje na prostoru događaja, iščekujući misu u nedjelju, 3. kolovoza, koju će predvoditi Sveti Otac. Propusnica, komplet, prijevoz Što se tiče tehničkih i logističkih informacija, svaka osoba prijavljena za Jubilej dobit će propusnicu prema paketu odabranom prilikom registracije. Propusnica, koju je potrebno stalno imati na vidljivom mjestu, sadrži također bon za obroke i prijevoz. Svaki sudionik dobit će službeni jubilejski hodočasnički komplet koji uključuje: jubilejski ruksak, dvije majice, kapu, recikliranu plastičnu bocu, maramu/ bandanu i krunicu - narukvicu. Za potrebe Jubileja mladih bit će pojačane prometne linije koje vode do mjesta jubilejskih događaja, a osigurana je i pristupačnost osobama s invaliditetom. Osobama s oštećenjem vida i sluha preporučuje se preuzimanje aplikacije Vatican for All za praćenje glavnih događaja. Sveta vrata Tijekom Jubileja mladih svi će sudionici imati priliku proći kroz Sveta vrata papinskih bazilika bez potrebe za prethodnom rezervacijom, a pristup Svetim vratima bit će moguć od 8 sati ujutro. Za prolazak kroz Sveta vrata bazilike svetog Petra, hodočasnici trebaju doći do Piazza Pia, gdje će ih dočekati volonteri koji će ih povesti određenim hodočasničkim putem do vrata. "Testimonium" Sudjelovanjem na jubilejskim događajima ili prolaskom kroz Sveta Vrata moguće je dobiti Testimonium, službenu potvrdu koja svjedoči o obavljenom hodočašću i posjetu grobovima svetih apostola Petra i Pavla. Testimonium se može zatražiti putem službene web stranice, a zatim preuzeti isključivo na Info Pointu Jubileja, u Via della Conciliazione. Potvrda će biti personalizirana - dovoljno je navesti svoje ime volonterima prisutnima na toj lokaciji. „Julia“, virtualna asistentica za sve hodočasnike Među novitetima koje Grad Rim stavlja na raspolaganje mladim hodočasnicima osmišljena je „Julia“, virtualna asistentica dostupna putem aplikacije i web stranice koja pruža korisne informacije za hodočasnike poput kretanja po gradu (npr. vrijeme čekanja javnog prijevoza, željezničke veze, cijene taksija). Osim toga, „Julia“ daje zanimljive preporuke za doživljaj grada, kao na primjer informacije o restoranima prema lokaciji, vrsti i budžetu, gradske informativne točke, javne toalete, kulturne znamenitosti, muzeje i događaje. Putem virtualne asistentice moguće je vidjeti i kalendar jubilejskih slavlja, saznati informacije o dežurnim ljekarnama, vremenu čekanja u ustanovama hitne pomoći te upozorenjima Civilne zaštite. (Vatican News - md)