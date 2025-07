Jubilej katoličkih influencerâ. Slušati digitalne zahtjeve bez padanja u površnost

U Auditoriumu Conciliazione u Rimu 28. srpnja je otvoren događaj posvećen katoličkim digitalnim misionarima. Kardinal Parolin: Moramo preuzeti na sebe "rane i pitanja" online korisnika.

"Digitalna misija i evangelizacijska zadaća Crkve" glavna je tema Jubileja digitalnih misionarâ i katoličkih influencerâ koji su se danas okupili u Rimu.

Nazočnima u dvorani obratio se Papin državni tajnik kardinal Pietro Parolin ističući kako je lijepo one koji se inače susreću na društvenim mrežama, vidjeti zajedno i fizički prisutne ovdje, u zajedništvu jednih s drugima i s cijelom Crkvom, na proslavi Jubileja nade.

Među ciljevima i zadaćama društvenih medija nalazi se i pružanje informacija – rekao je kardinal – ali i sposobnost postavljanja pitanja poput onoga kako digitalni svijet – okružje koje brzo mijenja društvenu dinamiku i duboko propituje naš način bivanja u svijetu – može prenositi vjeru?

Mudrost Crkve nam nudi neke već prijeđene putove u pokušaju odgovora na to pitanje: biti u svijetu, ali ne od svijeta; biti u vremenu, ali ne pripadati vremenu. To se od nas traži kako bismo svjedočili Istinu susreta koji, djelujući unutar vremena, to isto vrijeme nadilazi i preobražava. Ono što danas živimo, i što smo sami stvorili zahvaljujući svojoj domišljatosti, nije samo tehnološka promjena, već prava promjena epohe – kulturna promjena koja utječe i na doživljaj vremena, odnosa, pristupa informacijama i na značenje koje se svemu tome pridaje.

Kardinal je naglasio da, u tom kontekstu, poslanje Crkve ne može biti ni pasivno niti improvizirano: "Ono se sastoji u sposobnosti da preko susreta s Bogom ponudi smisao i smjer. Istovremeno zahtijeva pažljiv, aktivan, dijaloški i misionarski stav – sposoban znakove vremena čitati očima vjere i Isusovim srcem", primijetio je te dodao: Digitalna tehnologija nije više samo jedno sredstvo među mnogima, pa ni najmoćnije – ona je postala jezik, okružje, način na koji prebivamo u svijetu. Suočena s tom promjenom, Crkva nije pozvana ponavljati unaprijed zadane obrasce, već razlučivati kako vjerno i kreativno naviještati evanđelje u novom okružju.

Kardinal Parolin upozorio je da govoriti o 'digitalnoj misiji' ne znači svesti evangelizaciju na tehničko ili komunikacijsko pitanje, već priznati da je digitalno dio načina na koji sve više ljudi misli, osjeća, traži i stupa u odnose. Zato je, više od strategija, potrebna prisutnost prožeta humanošću, svjedočanstvo evanđeoskog života i spremnost na dijalog, slušanje i zajednički hod – pa i na Mreži.

U tom smislu, nije u pitanju toliko učinkovitost sadržaja koji postaje viralan, koliko sposobnost Crkve svjedočiti Božju blizinu u okružju koje može djelovati bezlično ili užurbano, često prožeto mržnjom, lažnim vijestima i neistinom. Biti digitalni misionar znači prihvatiti ritam, rane, pitanja i traganja onih koji prebivaju u tom prostoru, bez prepuštanja anonimnosti ili površnosti, bez podlijeganja napasti isticanja sebe – kako bi se ponovno otkrila ljepota pripadnosti Kristu, pripadnosti Crkvi – i tako donijela nada i radost živoga Krista, istoga jučer, danas i zauvijek.

"U vremenu kad veze mogu biti fragmentirane ili manipulirane raznim interesima koji umanjuju dostojanstvo osobe, kršćanska vjera podsjeća da je svaka osoba lice, a ne profil; sveta povijest, a ne skup podataka", istaknuo je kardinal Parolin i nastavio:

Zato digitalna misija uvijek zahtijeva kršćanski stil koji daje prednost stvarnim susretima pred govorima, služenju pred samopromocijom, zajedništvu pred individualizmom, strpljenju pred žurbom, istini pred onim što godi. Evangelizirati u digitalnom svijetu nije privilegij onih koji vladaju tehnikom, već zajednička odgovornost svih koji žive u našem vremenu i primili su dar vjere – i poseban poziv za one koji imaju posebne talente. Na vama je i zadatak osmišljavanja novih digitalnih alata, novih platformi i novih ekonomskih modela.

Na kraju je podsjetio da je i papa Lav 20. lipnja ove godine potaknuo na otkrivanje kako autentična mudrost ima više veze s prepoznavanjem pravoga smisla života, nego s količinom dostupnih podataka. Okupljenima su se obratili i glavni organizator Jubileja mons. Rino Fisichella i prefekt Dikasterija za komunikaciju Paolo Ruffini.

(Vatican News - hjb)