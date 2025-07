Caccia: Sveta Stolica ponovno potiče na zalaganje za hitno smanjenje duga

Vatikanski predstavnik pri Ujedinjenim narodima u New Yorku: borba protiv siromaštva mora ostati središnji i hitni prioritet međunarodne zajednice. Teret ekološkog duga pogađa najslabije razvijene afričke zemlje, koje nemaju izlaz na more i sa srednjim prihodima

Cilj pravednog i učinkovitog održivog razvoja, nekoliko godina prije isteka Agende 2030, ne može se postići bez suočavanja s teretom duga koji opterećuje mnoge siromašne zemlje. Istaknuo je to nadbiskup Gabriele Caccia, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima, tijekom dva izlaganja na Političkom forumu na visokoj razini, koja su bila posvećena malim otočnim državama u razvoju (SIDS) te slabije razvijenim afričkim zemljama, bez izlaza na more i sa srednjim prihodima.

Teret duga

Monsinjor Caccia je u izlaganju održanom 15. srpnja istaknuo da postojeća i raširena prisutnost siromaštva i dalje pogađa milijune ljudi, uskraćujući im materijalno blagostanje i potkopavajući dostojanstvo koje im je Bog darovao, dok ujedno guši njihov cjeloviti ljudski razvoj. Stoga je uputio apel da borba protiv siromaštva ostane središnji i hitni prioritet međunarodne zajednice. Ne radi se samo o gospodarskom pitanju, već o moralnom imperativu – napomenuo je stalni promatrač Svete Stolice te objasnio da je to zalaganje ugroženo zbog državnog duga. Pritom je rekao: „Nemoguće je iskorijeniti siromaštvo dok 3,4 milijarde ljudi živi u zemljama koje troše više na otplatu kamata nego na zdravstvenu zaštitu i obrazovanje”. Zato je Sveta Stolica zatražila trenutno smanjenje duga, uključujući otpis i restrukturiranje, kao i pristup povoljnom financiranju, osobito za afričke zemlje, slabije razvijene zemlje i one bez izlaza na more, čiji je dug dosegao neodržive razine.

Ekološko pitanje

Nadbiskup Caccia je potom u srijedu, 16. srpnja, održao drugo izlaganje tijekom rasprave posvećene malim otočnim državama u razvoju (SIDS), podsjetivši da se gotovo 40 % njih već suočava ili je u visokom riziku od dužničke krize. Pozvao je također da se prizna i pitanje ekološkog duga, posebno između sjevera i juga svijeta, povezanog s trgovinskom neravnotežom koja utječe na okoliš i nerazmjernim korištenjem prirodnih resursa od strane nekih zemalja, dok najsiromašniji i najranjiviji, uključujući male otočne države u razvoju, snose najveći teret klimatskih posljedica.

Za reformu globalne strukture duga

Sveta Stolica je ponovno jasno izrazila potrebu za reformom globalne strukture duga, koja bi trebala uzeti u obzir ranjivost malih otočnih država u razvoju, promicati ekološku pravednost i staviti u središte ljudsko dostojanstvo. Smanjenje duga može postati prilika ako se tim zemljama omogući ulaganje u infrastrukturu, zdravstvo i obrazovanje - zaključio je nadbiskup Caccia te dodao da je samo pet godina ostalo za postizanje ciljeva održivog razvoja (SDG) i da međunarodna zajednica mora djelovati s obnovljenom hitnošću kako bi oslobodila male otočne države u razvoju iz ciklusa duga, katastrofa i kašnjenja. Na kraju je podsjetio, citirajući papu Lava XIV. i pozivajući se na jubilejsku godinu, da ovo vrijeme traži vraćanje i pravednu preraspodjelu nepravedno nagomilanog bogatstva kao put osobnog i društvenog pomirenja.

(Vatican News - md)