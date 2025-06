Parolin: „Udruge i pokreti, budite svjedoci jedinstva i ljubavi“

Jutros je misu u bazilici svetog Petra predvodio državni tajnik kardinal Parolin zajedno s 250 predstavnika 115 udruženja koje su došle u Vatikan povodom godišnjeg susreta udruga vjernika, crkvenih pokreta i novih zajednica koje ovih dana slave svoj Jubilej

Državni tajnik kardinal Pietro Parolin osvrnuo se ponovno na načela ljubavi i jedinstva - na koja je papa Lav XIV. pozvao Crkvu na misi za početak njegova pontifikata – obraćajući se predstavnicima crkvenih udruženja koji su došli u Vatikan na svoj godišnji susret. Na susretu - koji se održao uoči Jubileja crkvenih pokreta, udruga i novih zajednica, te kojemu je glavna tema ove godine bila „Nada koja se živi i navještava. Dar Jubileja za crkvene zajednice“ – sudjelovalo je otprilike 250 predstavnika 115 udruženja koje je priznao Dikasterij za laike, obitelj i život.

Znakovi objave i misionarski znakovi

Moderatori i predstavnici crkvenih udruženja okupili su se danas u vatikanskoj bazilici na euharistijskom slavlju koje je predvodio kardinal Parolin, u koncelebraciji s kardinalom Kevinom Farrellom, prefektom Dikasterija za laike, obitelj i život te biskupom Dariom Gervasijem, pomoćnim tajnikom istog Dikasterija. Razmišljajući o Isusovoj molitvi iz evanđeoskog odlomka, kardinal Parolin je u svojoj propovijedi istaknuo kako su jedinstvo i ljubav dvije prepoznatljive stvarnosti svake kršćanske zajednice: „znakovi objave“ i „misionarski znakovi“ koji govore o Bogu i vode k ​​Bogu.

Državni tajnik je objasnio da Isus nije bio samo jednostavno čovjek nego je naprotiv, po svom načinu bivanja i življenja ukazivao na „nešto iznad, na nešto veće, izvan ljudskog mjerila; na nešto lijepo, zadivljujuće, čega i mi želimo biti dio“. Zatim je rekao da se ista stvar događa i u Crkvi. Ako ne živimo isto to jedinstvo koje postoji između Oca i Sina, kršćanska zajednica ostaje samo skupina prijatelja kao i mnoge druge - upozorio je kardinal Parolin te istaknuo da kada cjelina ne govori o Bogu, sve ono dobro koje zajednica čini za druge se svodi na dobročinstvo, etički voluntarizam i ljudski napor solidarnosti. Međutim, to nam ne omogućava da uvidimo Božju ljubav koja je plod Duha Svetoga izlivenog u naša srca. Dakle, ako sklad među ljudima privlači, jedinstvo i ljubav u Crkvi postaju znakovi objave i misionarski znakovi samo ako sačuvaju svoje „božansko podrijetlo“.

Predstavnici crkvenih udruženja, pokreta i zajednica tijekom mise

Krhkost odnosa

Ljudski odnosi su vrlo nestabilni te je potrebno vrlo malo da se naruši jedinstvo u obiteljima, kao i na radnom mjestu, među prijateljima, a onda i u širim kontekstima civilnog društva, politike, odnosa među državama gdje se čini gotovo nemogućim održati jedinstvo, a još manje ljubav – objasnio je kardinal Parolin. Kada se tamo gdje prevladavaju zamjerke, sukobi, podjele i mržnja, pojave jedinstvo koje traje i istinska ljubav, tamo se ljudska srca počinju čuditi i preispitivati – zapazio je državni tajnik. Zatim je prisutnima rekao da je ta vrsta jedinstva i ljubavi koju su iskusili u njihovim udrugama, pokretima i zajednicama, dar koji treba čuvati i njegovati upravo u ovoj jubilejskoj godini, vračajući se Kristu, približavajući mu se i ponovno se povezujući s njime koji je sam izvor toga dara.

Dopiranje do današnjeg svijeta i do mladih

Državni tajnik Svete Stolice, osvrćući se na prvo čitanje i poziv upućen svetom Pavlu da svjedoči ne samo u Jeruzalemu već i u Rimu, potaknuo je predstavnike crkvenih zajednica da se i njihove buduće misije ne smiju zaustaviti u Jeruzalemu već doći do Rima, odnosno doprijeti do „srca suvremenog svijeta, u nova središta društvenog života, u nova komunikacijska okruženja, do novih generacija“. Na kraju mise, na dan kada se Crkva spominje svetog Bonifacija, velikog evangelizatora i neumornog misionara, kardinal je zazvao njegov zagovor moleći da crkvene skupine budu „radosni glasnici evanđelja kako bi donijeli Krista, našu nadu, ljudima koji čekaju njegovu svjetlost“.

