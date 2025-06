Kardinal Parolin: Sveta Stolica na prvoj crti za nuklearno razoružanje

Na susretu o don Oresteu Benziju, „pravom graditelju mostova i solidarnosti“, državni tajnik kardinal Parolin je, odgovarajući na pitanja novinara o novoj ratnoj fronti između Izraela i Irana, ponovno istaknuo hitno potrebno razoružanje, te dijalog i pregovore. Što se tiče kraja života, kardinal traži da svaki prijedlog ili odluka budu u svrhu zaštite ljudskoga dostojanstva

Iskreno se nadamo i, kao Sveta Stolica, radimo na prvoj crti za nuklearno razoružanje – rekao je Papin državni tajnik kardinal Pietro Parolin, osvrćući se na novu ratnu frontu koja se prošlih dana otvorila između Izraela i Irana. Kao gost događaja održanoga 17. lipnja u Villi Madama u Rimu o temi „Don Oreste Benzi: graditelj mostova za globalnu pravednost i solidarnost“, kardinal je, odgovarajući na pitanja agencije Ansa, istaknuo zauzimanje Svete Stolice za razoružanje. Predložili smo i, štoviše, već je bio i zaključen sporazum o nemoralnosti posjedovanja nuklearnoga oružja, a ne samo njegove uporabe – kazao je te dodao – Očito se i nuklearno razoružanje treba provoditi mirno kroz dijalog i pregovore. To je ono što tražimo u ovom trenutku.

Kraj života

Novinari su kardinala pitali i o kraju života, s obzirom na najnoviji slučaj u Italiji jedne potpuno paralizirane žene koja si ne može sama dati smrtonosno sredstvo te je zamolila da to učini njezin liječnik. Kardinal Parolin je, izražavajući veliku zabrinutost u vezi s tom temom, podsjetio da je talijanski Ustav za život te da to treba isticati na sve načine. Postoje brojni prijedlozi u vezi s reguliranjem problema o kraju života – dodao je – iskreno se nadamo da će svaki prijedlog, svaka odluka koja se može donijeti, štititi ljudsko dostojanstvo, stanje osobe, i biti pomoć onima na koje se to odnosi.

Don Benzi, graditelj mostova i solidarnosti

U izlaganju na susretu, kardinal se pak osvrnuo na lik don Benzija, utemeljitelja Zajednice Papa Ivan XXIII., povodom stote godišnjice njegova rođenja. On je pravi graditelj mostova i solidarnosti, utemeljitelj i animator stvarnosti koja je obogatila život Crkve u Italiji i u svijetu – rekao je kardinal. Papa Benedikt XVI. ga je nazvao 'poniznim i siromašnim Kristovim svećenikom, velikim i uzornim likom, bliskim s posljednjima'. Ono što je kod njega dojmljivo jest čvrsta vjera u davanje i dijeljenje druge životne prilike – istaknuo je državni tajnik.

Plodovi Zajednice Papa Ivan XXIII.

Kardinal Parolin je podsjetio koliko je mnogo života procvjetalo u Zajednici Papa Ivan XXIII., u korist onih koji su bili izgubljeni u beskonačnim oblicima siromaštva. Evanđelje nas uči da se drvo prepoznaje po plodovima, a Zajednica Papa Ivan XXIII., koju je 1968. godine osnovao Don Benzi, potvrđuje to načelo svojim stalnim zauzimanjem u borbi protiv marginalizacije i siromaštva kroz prihvat i kroz ono što je Don Oreste nazivao 'izravnim dijeljenjem'. Zajednica povezuje svoj život sa siromašnima i potlačenima, živeći s njima kao prava obitelj i proširujući odnos s Kristom. Don Oreste je poučavao i svjedočio da je najopasnije siromaštvo udaljenost od Boga. Njegov dobrodušni osmijeh i iznošena odjeća bili su znak duboke ljubavi prema najmanjima, siromašnima, isključenima i napuštenima – istaknuo je kardinal Parolin.

(Vatican News - aa)