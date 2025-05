Rim će 10. i 11. svibnja biti ispunjen glazbom svih vrsta. U subotu će sudionici proslave jubileja hodočastiti do Svetih vrata u bazilici svetoga Petra, a potom će svirati na 31 trgu glavnoga talijanskog grada. U nedjelju će, u okviru tog događaja, nadbiskup Fisichella predvoditi misu na rimskom trgu Piazza Cavour

Više od deset tisuća ljudi iz više od 90 zemalja sudjelovat će u subotu 10. i nedjelju 11. svibnja u Jubileju orkestara limene glazbe i pučke zabave u Rimu. Događaj je posvećen vojnim, institucionalnim, amaterskim, folklornim, seoskim, sportskim, školskim i sveučilišnim orkestrima limene glazbe, kao i svim kategorijama vezanima za pučku zabavu u cijelom svijetu.

Program

Jubilej orkestara limene glazbe i pučke zabave uključit će više od 13 tisuća sudionika većinom iz Italije, ali bit će prisutne i brojne skupine iz Sjedinjenih Američkih Država, Malte, Poljske, Španjolske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenoga Kraljevstva, Brazila, Meksika, Australije i Argentine. U subotu 10. svibnja, od 8 do 18 sati za sudionike će se održati organizirana hodočašća do Svetih vrata u bazilici svetoga Petra. Potom, od 16 do 19 sati bit će moguće besplatno prisustvovati velikom događaju, koncertima orkestara limene glazbe koji će se održavati na 31 trgu u središtu Rima, a na kojima će nastupiti više od 100 orkestara i skupina iz cijeloga svijeta.

Popis nastupa svakog orkestra, mjesta na kojemu će se održati, kao i vremena njegova početka, moguće je pronaći na službenoj mrežnoj stranici jubileja Giubileo i na aplikaciji Iubilaeum25.

Misa s nadbiskupom Fisichellom

Na kraju, u nedjelju 11. svibnja, nadbiskup Rino Fisichella, odgovoran za organizaciju Jubileja 2025., predvodit će na trgu Piazza Cavour svetu misu s početkom u 10 sati. Ulaz na trg bit će moguć od 8 sati ujutro, a za proslavu nije potrebna nikakva ulaznica. Na kraju euharistijskoga slavlja, hodočasnici će u procesiji krenuti prema Trgu svetoga Petra, s vlastitim glazbenim instrumentima i karakterističnim odorama.

