Sveta Stolica: Ključno je hitno nastaviti putem razoružanja

U svom govoru na zasjedanju Komisije za razoružanje Ujedinjenih naroda, tijekom 79. opće skupštine, stalni promatrač Svete Stolice monsinjor Caccia istaknuo kako je logika odvraćanja prepreka miru i uzrok podjela. Također je ponovio apel pape Franje za promicanjem dijaloga koji uključuje čak i "najneugodnije" sugovornike

Vojna rješenja nisu učinkovit odgovor na rastuću političku nestabilnost koja pogađa različite dijelove svijeta. Neprestano gomilanje naoružanja i logika odvraćanja otvorena su vrata sumnjama i podjelama koje međunarodnu zajednicu udaljavaju od perspektive trajnog mira. Stoga je nužno ponovno hitno krenuti putem razoružanja, razgovarajući i sa sugovornicima koji bi mogli biti "neugodni". To je stav Svete Stolice koji je iznio njezin stalni promatrač pri Ujedinjenim narodima, monsinjor Gabriele Caccia, u govoru na zasjedanju Komisije za razoružanje, u okviru 79. opće skupštine te organizacije, koja se održala jučer, 8. travnja, u New Yorku.

Slabljenje dijaloga i suradnje

Monsinjor Caccia smatra da promjena paradigme koju su prihvatile mnoge države, a koje se sve više usmjeravaju na vojna rješenja kako bi zaštitile svoj suverenitet i interese, dolazi uz značajnu cijenu, kako u gospodarskom smislu tako i u smislu “slabljenja multilateralizma, dijaloga i međunarodne suradnje, koji su dugo bili temelj naših zajedničkih napora”.

Utrka u naoružanju udaljava od mira

Stalni promatrač Svete Stolice podsjetio je na riječi pape Ivana XXIII. sadržane u enciklici Pacem in Terris. Papa je već 1963. primijetio kako se utrka u naoružanju opravdava „time što, ako je ikakav mir moguć, to može biti samo mir utemeljen na ravnoteži snaga. Zato, ako jedna politička zajednica pribjegne naoružanju, druge političke zajednice moraju odmah držati korak u utrci i također povećati naoružanje.“ To su riječi koje i danas duboko odjekuju, udaljavajući tako svijet od trajnog mira.

Prihvaćanje ugovora protiv nuklearnog oružja

U svjetlu alarmantne perspektive mogućeg nuklearnog sukoba, monsinjor Caccia obnovio je apel da se s ponovno hitno krene putem razoružanja. Uzimajući riječi pape Franje, ponovio je da oružje za masovno uništenje umnožava rizike i nudi samo iluziju mira. Posjedovanje takvog oružja i dalje se opravdava logikom odvraćanja, unatoč promjenjivoj prirodi i složenosti sukoba te neporecivoj stvarnosti da bi bilo kakva uporaba ovog oružja imala katastrofalne humanitarne i ekološke posljedice. Sveta Stolica stoga poziva na prihvaćanje Ugovora o zabrani nuklearnog oružja (TPNW) i Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT).

Dijalog i s "neugodnim" sugovornicima

Druga tema na koju se osvrnuo monsinjor Caccia bila je o novim tehnologijama i njihovom utjecaju na izgradnju mira. U tom je kontekstu ponovio apel pape Franje da se uspostave zakonodavni okviri u suočavanju s izazovima kao što je, među ostalim, pojava umjetne inteligencije. Prema Papinim riječima ta rješenja mogu se pronaći samo kroz „poziv“ koji ima diplomacija, koji bi promicao dijalog sa svima, uključujući i sugovornike koji se smatraju neugodnima ili nelegitimnima za pregovore. To je jedini način da se prekinu lanci mržnje i osvete koji zarobljavaju te da se isključe eksplozivne naprave ljudske sebičnosti, ponosa i oholosti, koje su korijen svake razarajuće želje za ratom.

