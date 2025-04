Kardinal Krajewski o papi Wojtyłi: Prije 20 godina svijet je zastao, kleknuo i plakao

Kardinal Konrad Krajewski, Papin djelitelj milostinje, bio je u službi u papinskom ceremonijalu tijekom posljednjih sedam godina života Ivana Pavla II.: "Njegova svetost bila je ukorijenjena u molitvi"

„Najprije je sam razgovarao s Bogom, a onda kad je izlazio svima je pokazivao Boga; zato su njegove riječi bile tako dirljive i mijenjale život svakoga.“ Dvadeset godina nakon preminuća Ivana Pavla II., kardinal Konrad Krajewski podsjetio je u razgovoru za vatikanske medije na jedan aspekt pape Wojtyłe s kojim se zbližio tijekom godina u kojima je budući papin djelitelj milostinje bio u službi u papinskom ceremonijalu.

Papa Wojtyła – prisjetio se kardinal – bio je čovjek koji je, kad je išao predslaviti liturgiju, još prije početka slavlja, u sakristiji, uranjao u molitvu, gotovo odsutan u odnosu na sve što ga je okruživalo. U toj svojoj odsutnosti susretao se s Bogom – primijetio je kardinal Krajewski te dodao – Nisam znao da je to svetost. Za mene je to bilo normalno, jer sam sedam godina, više puta tjedno, upravo tako viđao Svetoga Oca.

Drugog travnja, apsolutna tišina

Papin djelitelj milostinje bio je prisutan i one večeri kada je preminuo poljski papa. Kad se vratio kući, u noći između 2. i 3. travnja, primijetio je da se – kako je rekao – svijet zaustavio; svijet je kleknuo na Trgu svetoga Petra. Sve su ulice bile pune ljudi, ali posvuda je vladala apsolutna tišina. U trgovinama i restoranima nije bilo nikoga. Svi su se sabrali u molitvi – rekao je kardinal. Također zahvaljujući medijima, koji su izbliza pratili cijeli pontifikat, jasno se zamijetio taj osjećaj kolektivne paralize. Vjerojatno smo prvi put u povijesti povodom smrti pape to proživjeli na taj način – primijetio je kardinal Krajewski.

Evanđelje življeno radikalno

Papin se djelitelj milostinje potom u mislima vratio u razdoblje njegova rada kao ceremonijara. Ivan Pavao II. živio je četiri Evanđelja – napomenuo je. Njegova logika rada, ponašanja, rješavanja svih problema, svjetskih i osobnih, bila je – objasnio je – u skladu s četiri evanđelja, odnosno sine glossa, bez dodataka. Kada Evanđelju dodamo komentar, mi ga, na neki način, razvodnjavamo – primijetio je kardinal te dodao – dok je vrlo radikalno živjeti prema četiri Evanđelja. Kad se čovjek ponizi stavljajući se potpuno u službu Boga i čovjeka, tada je uistinu velik. Evo zašto je Ivan Pavao II. svetac – napomenuo je kardinal Krajewski.

Naslijeđe 20 godina poslije

Na pitanje koja bi trebala biti danas, nakon 20 godina, najvažnija poruka koju je ostavio papa Wojtyła, Papin djelitelj milostinje istaknuo je da je to življenje evanđelja u punini. On je živio po logici evanđelja – ponovio je kardinal – i logikom evanđelja tumačio je svijet; pa čak i napadi pretrpljeni za života i nakon smrti spadaju u logiku Isusa koji je rekao: 'Ako su mene progonili, i vas će progoniti' (Iv 15,20). To se događa ako živimo u skladu s Božjom istinom – napomenuo je kardinal Krajewski.

„I dalje nas okuplja sve zajedno“

U razgovoru se potom prisjetio početka slavljenja mise na grobu svetoga Ivana Pavla Drugoga. Tijekom prve euharistije u Vatikanskoj kripti – u kojoj se nalazi grob svetoga Petra – u četvrtak, na dan ustanovljenja sakramenata euharistije i svećeništva, tijekom propovijedi pročitane su želje Svetoga Oca koji je tražio da se za njega moli i služe mise. Tako su se od tog četvrtka slavile mise, najprije u kripti, a potom, nakon njegova proglašenja blaženim, na oltaru svetoga Sebastijana u bazilici svetoga Petra. Te se mise, s izuzetkom Velikog četvrtka, neprekidno slave već 20 godina. Kardinal je dodao kako, iako se u vatikanskoj bazilici nalaze grobovi više svetaca, jedino snažno i značajno štovanje te vrste, u “vidljivom” obliku, ima sveti Ivan Pavao Drugi.

U Rimu živi velika skupina Poljaka, – napomenuo je – ali i onih koji dolaze kao hodočasnici u Vječni grad, posebno sada u jubilejskoj godini, koji se svakoga tjedna okupljaju na grobu poljskoga pape . Na misi uvijek koncelebrira više desetaka svećenika; u posljednje vrijeme bilo ih je više od stotinu. Osim toga, zahvaljujući Vatikanskom radiju, i u Poljskoj katoličkim radijskim postajama, Poljaci se mogu duhovno povezati. To je znak zajedništva, to znači biti zajedno – kazao je kardinal Krajewski te dodao – Ivan Pavao II. i dalje nas okuplja.

(Vatican News - mw; aa)