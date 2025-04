Pozvani evangelizirati online: Jubilej digitalnih misionara

Još uvijek traju prijave za susret posvećen katoličkim influencerima koji će se održati 28. i 29. srpnja 2025. u Rimu. Ovaj povijesni događaj okupit će digitalne evangelizatore iz cijelog svijeta kako bi učili, razmijenili iskustva i ojačali svoju misiju nošenja Kristove poruke na digitalne periferije

Slaviti, osnažiti i nadahnuti one koji evangeliziraju u digitalnom svijetu: ovo je središte Jubileja katoličkih digitalnih misionara i influencera koji će se održati u ponedjeljak 28. i utorak 29. srpnja 2025. u Rimu. Za taj događaj organizacijski tim je otvorio službenu web stranicu na kojoj svatko može pronaći sve informacije, saznati više o različitim načinima sudjelovanja i prijaviti se za događaj (kliknite ovdje za prijavu).

Ovaj Jubilej nije obično slavlje, nego i jedinstvena prilika za okupljanje onih koji putem digitalnih platformi kreativno i sa zalaganjem naviještaju evanđelje. Bit će to mogućnost za razmjenu iskustava, učenje i za zajedničku obnovu zalaganja kako bi Kristovo svjetlo došlo do najudaljenijih krajeva interneta – osobito onima koji se iz različitih razloga ne mogu neposredno približiti Crkvi.

Mnogo inicijativa za Jubilej

Program će započeti u ponedjeljak, 28. srpnja, misom dobrodošlice i otvaranjem. Tijekom dana bit će ponuđene tri radionice o različitim aspektima digitalne evangelizacije, koje će omogućiti sudionicima koje će omogućiti sudionicima stjecanje konkretnih alata i jačanje svojeg online služenja. Vrhunac dana bit će molitveno bdijenje i pokorničko bogoslužje u Bazilici svetog Petra, kao znak duhovne obnove i zajedništva sa cijelom Crkvom. U utorak, 29. srpnja, evangelizatori će hodočastiti do Svetih vrata Bazilike sv. Petra, gdje će sudjelovati u euharistijskom slavlju. U poslijepodnevnim satima održat će se digitalna aktivnost “Misionari nade online” koja će nastojati prenijeti poruku Jubileja izvan Rima, čak i onima koji ne mogu doći osobno sudjelovati, omogućujući im tako da se pridruže ovom trenutku milosti i zajedničke misije. U istom duhu, potiču se mjesne Crkve diljem svijeta da u isto vrijeme organiziraju aktivnosti kako bi stvorili globalnu mrežu evangelizacije koja hoda zajedno, licem u lice i na digitalni način.



Slaviti kreativnost

Catholic Influencers Festival, predviđen u utorak u 19 sati, bit će vrhunac tog iskustva, slavlje kreativnosti, različitosti i svjedočanstva onih koji naviještaju vjeru na digitalnom kontinentu. Kao jedan dio priprema, organizatori su osmislili niz mjesečnih Zoom susreta koji se održavaju svake prve subote u mjesecu, od ožujka do lipnja, u 16 sati (prema talijanskom vremenu). Ti susreti omogućuju digitalnim misionarima razmjenu ideja, rješavanje nedoumica i zajedničku izgradnju puta prema Jubileju. Prema riječima monsinjora Lucia Adriána Ruiza, tajnika Dikasterija za komunikaciju, to je ključni proces kako nitko ne bi ostao isključen: taj Jubilej je “za sve, sve, sve”. To nije inicijativa rezervirana za malu skupinu ljudi, već otvoren, uključiv i duboko sinodalni poziv, u skladu sa evanđeljem i s pozivom pape Franje da budemo Crkva u pokretu, čak i u digitalnom svijetu.

(Vatican News - ssf; md)