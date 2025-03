Sveta Stolica: Dostojanstvo i jednake mogućnosti ključ su istinske ravnopravnosti spolova

Govoreći 13. ožujka na 69. godišnjem zasjedanju Povjerenstva Ujedinjenih naroda za položaj žena, profesorica Gabriella Gambino, dotajnica Dikasterija za laike, obitelj i život, istaknula je potrebnu kulturnu promjenu koja podupire žene u usklađivanju obiteljskoga života s radnim odgovornostima

Nije dovoljno priznati "dostojanstvo" svake žene: potrebno je promicati uvjete koji joj omogućuju imati jednake mogućnosti kao muškarci. Želja je to koja svoj temelj ima u potrebi za kulturnom promjenom, počevši od majčinstva, kako bi svaka majka bila podržana u usklađivanju obiteljskoga života s radnim odgovornostima. Srž je govora koji je profesorica Gabriella Gambino, dotajnica Dikasterija za laike, obitelj i život, održala 13. ožujka, na 69. godišnjem zasjedanju Povjerenstva Ujedinjenih naroda za položaj žena. Izaslanstvo Svete Stolice, kojemu je na čelu profesorica Gambino, sudjeluje na skupu koji se održava od 10. do 21. ožujka, posvećenom reviziji Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje, trideset godina nakon njihova donošenja. Prilika je to za reafirmaciju cilja jednakih prava za žene i djevojke u cijelom svijetu.

Koraci prema ravnopravnosti spolova

Prvi korak prema ravnopravnosti spolova – prema riječima profesorice Gambino – nalazi se u priznavanju svojstvenoga dostojanstva svakog muškarca i žene, i to u svakoj okolnosti, kako je istaknuo papa Franjo u enciklici Fratelli tutti. To je načelo koje je, kako je zapisano u Deklaraciji Dikasterija za nauk vjere Dignitas Infinita, kao "potpuno prepoznatljivo i samom razumu, temelj prvenstva ljudske osobe i zaštite njezinih prava". Drugi je korak – istaknula je Gambino – stvaranje konkretnih uvjeta kako bi svaka žena mogla uživati ​​jednake mogućnosti kao muškarci. U tom je smislu neizostavno iskorjenjivanje siromaštva koje nerazmjerno pogađa ženski spol. Ne može biti ni razvoja ni mira ako dostojanstvu žena prijeti siromaštvo – dodala je profesorica.

Vrijednosti obrazovanja i obitelji

Istodobno, Sveta je Stolica ponovno istaknula vrijednost obrazovanja, određenu Pekinškom deklaracijom kao "bitnim sredstvom za postizanje ciljeva jednakosti, razvoja i mira". Ono stvara uvjete kako bi svaki pojedinac ostvario svoj puni potencijal, promičući model "podijeljene moći i odgovornosti".

Pozivajući se na istu Deklaraciju, Gambino je istaknula presudnu ulogu žene u obitelji kao "temeljnoj jedinici društva". Međutim, u usporedbi sa stanjem prije trideset godina, Sveta Stolica je uočila tendenciju zanemarivanja njezine vrijednosti, pri čemu se majčinstvo često doživljava kao prepreka ostvarenju žene. Majkama se ne daje potrebna potpora kako bi uskladile obiteljski život i radne obveze, zanemarujući činjenicu da i jedno i drugo pridonose društvu – primijetila je profesorica Gambino. K tomu treba dodati i nedovoljnu zaštitu najosnovnijega ljudskog prava, prava na život. Prema riječima dotajnice Dikasterija za laike, obitelj i život, ti se problemi mogu riješiti samo kroz konkretne politike i duboku kulturnu promjenu koja prepoznaje vrijednost majčinstva i obitelji u suvremenom društvu.

Prinos žena svijetu mira

Završavajući govor, Gambino je na kraju ponovila Papine riječi iz predgovora knjige naslovljene Više ženskoga vodstva za bolji svijet: briga kao pokretačka snaga za naš zajednički dom, koju je uredila Anna Maria Tarantola. Papa Franjo u tekstu ističe da kada bi žene mogle uživati ​​punu jednakost u mogućnostima, mogle bi bitno pridonijeti potrebnoj promjeni prema svijetu mira, uključenosti, solidarnosti i cjelovite održivosti.

(Vatican News - eg; aa)