Redovita opća skupština Biskupske sinode u listopadu 2024. godine (Vatican Media)

VATIKAN

Sinoda, počinje proces praćenja. Crkvena skupština bit će 2028. godine

Papa Franjo je 11. ožujka utvrdio početak procesa koji će dovesti do skupštine za tri godine, učvršćujući ono što je do tada postignuto, bez sazivanja nove Sinode. Za idući listopad najavljen je Jubilej sinodskih timova i sudioničkih tijela. Kardinal Grech: Potrebno je konkretizirati razmjenu između mjesnih Crkava i unutar same Crkve

U Vatikanu se u listopadu 2028. godine neće održati nova sinoda, nego crkvena skupština, a prethodit će joj proces praćenja. Najavio je to kardinal Mario Grech, generalni tajnik Glavnog tajništva Sinode, u pismu upućenom svim biskupima i eparsima, kao i patrijarsima i velikim nadbiskupima Istočnih katoličkih Crkava. Provođenje Završnog dokumenta Sinode 2024. Papa Franjo je 11. ožujka odobrio najavljeno praćenje koje je povezano s provedbenom fazom Sinode koja je, nakon trogodišnjeg puta, završila 2024. godine, a čija je središnja tema bila „Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje, poslanje”. Kao što je Papa odmah pojasnio, Završni dokument te XVI. opće skupštine zapravo je dio redovnog učiteljstva Petrova nasljednika i kao takav zahtijeva da bude prihvaćen. Kardinal objašnjava da to za mjesne Crkve i skupine Crkava podrazumijeva obvezu provođenja uputa samog Dokumenta, kroz procese razlučivanja i odlučivanja. Konkretizirati razmjenu među Crkvama i unutar Crkve Kardinal Grech ističe da provedbenu fazu ne treba shvatiti kao jednostavnu primjenu smjernica koje dolaze odozgo, nego više kao proces prihvaćanja Završnog dokumenta na način prikladan lokalnim kulturama i potrebama zajednica, imajući uvijek kao cilj konkretizaciju razmjene i dijaloga među Crkvama i unutar same Crkve. Sudjelovanje svećenika, đakona, posvećenih osoba i laika Kardinal potom napominje da je za taj provedbeni proces od temeljne važnosti obnovljeno sudjelovanje svih pojedinaca koji su dali svoj prinos tijekom Sinode, kako bi osluškivanje svih Crkava i razlučivanje njihovih pastira urodilo plodom. Osnovni alati bit će sinodski timovi sastavljeni od svećenika, đakona, redovnika i redovnica, laika i laikinja, u pratnji svojih biskupa. Stoga bi te timove trebalo procijeniti i, ako je potrebno, obnoviti, pokrenuti i na odgovarajući način uklopiti – ističe glavni tajnik. Radne skupine i Povjerenstvo za kanonsko pravo Generalni tajnik ističe da cjelokupni proces čini okvir u koji također treba uvrstiti rezultate rada studijskih radnih skupina i prinose Povjerenstva za kanonsko pravo. Valja podsjetiti da je radne skupine, njih deset, osnovao papa Franjo u ožujku 2024., sa zadatkom da razmotre pitanja koja su se pojavila tijekom prvog zasjedanja XVI. sinodske skupštine, održane 2023. godine. S druge strane, Povjerenstvo za kanonsko pravo – kako je naznačeno u Instrumentum laboris drugoga zasjedanja skupštine, koja je djelotvorna od 2023. – osnovano je u dogovoru s Dikasterijem za zakonodavne tekstove, u službi Sinode. Od 24. do 26. listopada Jubilej sinodskih timova Kardinal Grech se zatim osvrće na etape na koje je podijeljen proces praćenja provedbene faze Sinode: za početak, u mjesecu ožujku, najava samoga procesa; potom će u svibnju biti objavljen poseban dokument koji će naznačiti njegovu konkretnu provedbu. Dok će se provedbeni procesi nastaviti u mjesnim Crkvama i njihovim skupinama, Jubilej sinodskih timova i sudioničkih tijela održat će se od 24. do 26. listopada. Generalni tajnik ističe da je to važan događaj koji u središte stavlja zauzimanje za sve sinodalniju Crkvu u vidu nade koja ne razočarava, slavljene u ovoj Svetoj godini. Crkvena skupština za tri godine Nakon toga, između prvog i drugog polugodišta 2027. godine, održat će se Skupštine za procjenu u biskupijama, eparhijama, nacionalnim i međunarodnim biskupskim konferencijama, istočnim hijerarhijskim strukturama i drugim skupinama Crkava. S druge strane, prvo i drugo polugodište 2028. godine bit će namijenjeni za Kontinentalnim skupštinama za procjenu i za objavljivanje Instrumentum laboris Crkvene skupštine u listopadu 2028. Poziv na molitvu za Papu Pismo kardinala Grecha završava pozivom na molitvu za zdravlje pape Franje, koji je od 14. veljače hospitaliziran u Poliklinici Gemelli u Rimu. (Vatican News - ip; md)