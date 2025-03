Nadbiskup Gallagher: "Neka Gaza ostane dom Palestinaca"

Tajnik Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama nadbiskup Paul Richard Gallagher u opsežnom intervjuu za isusovački časopis America ponovio je stajalište Svete Stolice o rješenju dvije države na području Izraela.

"Unatoč razaranjima i ruševinama u kojima se nalazi, Gaza je dom Palestincima koji su generacijama rođeni i živjeli tamo, te koji žele ostati na toj zemlji kako bi obnovili svoje živote. Ne možemo ići protiv toga", rekao je nadbiskup Gallagher u intervjuu objavljenom prošloga tjedna, nakon njegova sudjelovanja na sigurnosnoj konferenciji u Münchenu. Komentirajući prijedlog predsjednika Trumpa o preseljenju Palestinaca iz Pojasa Gaze, nadbiskup Gallagher je podsjetio kako su mnogi od njih, ili njihovi preci, već bili prisiljeni napustiti posjede u drugim dijelovima Svete zemlje: "Nije pravedno reći da su oni problem. Oni su ljudi i tako ih treba tretirati, postupajući s poštovanjem prema njima i njihovoj dostojanstvenosti kao ljudskih bića, ne zaboravljajući goleme patnje koje su pretrpjeli – i koje još uvijek doživljavaju svakoga dana", dodao je.

Rješenje u obliku dvije države

Stav Svete Stolice, naglasio je nadbiskup Gallagher, ostaje uvijek isti: rješenje u obliku dvije države, izraelske i palestinske. Sveta Stolica taj princip podržava već dugo, dakle i prije nedavnog i strašnog sukoba, koji je uslijedio nakon stravičnih događaja 7. listopada 2023. godine. "Sveta Stolica je taj stav zagovarala unutar međunarodne zajednice, čak i kada su ga mnogi drugi odbijali. S obzirom na današnju situaciju, prilično je očito da je realizacija tog rješenja u raspravi, jer je situacija u palestinskim teritorijima na Zapadnoj obali izuzetno ozbiljna i teška. Ako bi došlo do pripojenja tih teritorija Zapadne obale Izraelu, bilo bi veoma teško zamisliti kako bi bilo moguće ostvariti nadu u skoroj budućnosti za rješenje na temelju dvije države", upozorio je nadbiskup Gallagher.

Sveta Stolica, također je istaknuo, i dalje podržava potpuni prekid vatre, oslobađanje svih talaca, zaštitu civila i puno poštivanje međunarodnoga humanitarnog prava. Također se zalaže za obnovu Gaze, stabilizaciju situacije na palestinskim teritorijima Zapadne obale i poštovanje palestinskog naroda u tim područjima. Kako je istaknuo, vjeruje se da je rješenje palestinskog pitanja u središtu mnogih problema Bliskog istoka, bez obzira na to je li riječ o Siriji, Libanonu ili drugim dijelovima regije.

Pastir za sve

Na upit da se osvrne na Papine stalne telefonske pozive katoličkoj zajednici u Gazi i njezinom župniku, što su kritizirali neki izraelski i židovski lideri, nadbiskup Gallagher je podsjetio da papa Franjo uvijek nastoji doprijeti do obje strane ovoga strašnog sukoba. "Istina je, pokušava svaki večer nazvati župnu zajednicu u Gazi, razgovarati sa svećenicima i dobiti vijesti o ljudima koji tamo žive", rekao je nadbiskup, ističući da se radi o gesti koja je 'vrlo cijenjena'. No, nadbiskup Gallagher je podsjetio i da je Papa 'također primio mnoge obitelji talaca', osim što je napisao pismo svojoj braći i sestrama Židovima u Izraelu, kao i pismo katolicima na Bliskom istoku. "To pokazuje da nastoji biti pastir za sve", zaključio je tajnik Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama nadbiskup Paul Richard Gallagher.

(Vatican News ga; hjb)