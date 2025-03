Od 9. ožujka duhovne vježbe u Vatikanu u zajedništvu s Papom

Meditacije će od 9. do 14. ožujka, u Dvorani Pavla VI., voditi otac Roberto Pasolini, propovjednik Papinskoga doma

Duhovne vježbe Rimske kurije započet će 9. ožujka, prve korizmene nedjelje, u 17 sati u Dvorani Pavla VI., i trajat će do 14. ožujka, "u duhovnom zajedništvu" s Papom koji je hospitaliziran u Poliklinici Gemelli. Izvijestio je to Tiskovni ured Svete Stolice, dodajući da će meditacije voditi o. Roberto Pasolini, propovjednik Papinskoga doma, o temi “Nada u vječni život”, a održavat će se od ponedjeljka 10. do četvrtka 13. ožujka, u 9 sati (srednji čas) i 17 sati (večernja), te u petak 14. ožujka u 9 sati.

Uskrsnuće, nada i utjeha

U pozivu na duhovne vježbe Prefekture Papinskoga doma ističe se da je Kristovo uskrsnuće, koje je obećanje vječnoga života za sve, nada, bît i vrhunac kršćanske vjere koju je proglasio Nicejski sabor, koje je „stoljećima bilo izvor utjehe i smjernica za čovječanstvo, rasvjetljujući konačni smisao postojanja“. Tijekom vremena – stoji nadalje u pozivu – na to se obećanje slegla neka vrsta prašine, s velom koji je prikrio njegovo duboko značenje.

U ovoj posebnoj korizmi koja se slavi u jubilejskoj godini – stoji u tekstu – želimo razmišljati o vječnom životu ne kao o nečemu što će se dogoditi jednoga dana, nego kao o milosti koja od sada osvjetljava naše postojanje. Kušnje i patnje koje i dalje obilježavaju hod čovječanstva, samo su sjena slave koja čeka očitovanje u nama: obećanje vječnosti na koju nas je Bog pozvao od samoga početka – stoji na kraju poziva Prefekture Papinskoga doma.

