Kardinal Parolin: Molite za Papino zdravlje i tražite mir u našim odnosima

Državni tajnik kardinal Pietro Parolin slavio je u petak 14. ožujka misu za Papino zdravlje, u prisutnosti veleposlanika akreditiranih pri Svetoj Stolici. Iz njihova je zahtjeva, naime, proizišla ideja za euharistijsko slavlje, tijekom kojega je spomenuta dvanaesta obljetnica pontifikata pape Franje. Kardinal je potaknuo na milosrđe prema drugima i na "razoružavanje jezika", bez uvredljivih riječi jer, rekao je, tu počinje rat

Državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin danas je u Apostolskoj palači, u nazočnosti Diplomatskog zbora akreditiranog pri Svetoj Stolici, predvodio misu za zdravlje pape Franje.

Kako je rekao, "okupili smo se u molitvi za zdravlje Svetoga Oca, kako bi se on što prije oporavio i vratio među nas. Također, želimo se prisjetiti da smo jučer obilježili dvanaestu obljetnicu njegovog izbora za Papu, pa je stoga naša molitva još snažnija i življa."

Dodao je da se "naša potraga za Božjom voljom mora prvenstveno temeljiti na odnosima koje imamo s ljudima oko nas, a ti odnosi moraju biti utemeljeni na ljubavi, s obzirom da je ljubav prema bližnjemu osnovni test naše ljubavi prema Bogu."

Ratovi koji izbijaju u svijetu, koji krvave naš planet, a koje mi putem naše diplomacije pokušavamo prvo spriječiti, a potom i – ako je moguće – završiti, ne počinju na bojištima. Danas je sve postalo bojište – i gradovi i mjesta u kojima žive civili. Međutim, ratovi ne nastaju tamo: oni počinju u srcu čovjekovom. Rađaju se iz osjećaja mržnje i neprijateljstva koje nosimo prema drugima. I odatle se pretvaraju u ponašanja ispunjena mržnjom i neprijateljstvom. Ruka postaje oružje srca, a i usta postaju oružje. Kako smo mnogo puta rekli, da bismo tražili mir, prvo moramo razoružati jezik i ne koristiti agresivan, uvredljiv jezik prema drugima, jer upravo tu – kako nas Gospodin podsjeća – počinje rat.

Kardinal je naglasio i da "prednost pred darom koji se polaže na oltar ima pomirenje s bratom ili sestrom koji imaju nešto protiv nas, onima koje smo povrijedili, osudili ili zlostavljali" te se zapitao u čemu se sastoji pomirenje?

Nije dovoljno samo reći 'oprosti'. To upućuje na nešto radikalno, na promjenu stava, odnosno odustajanje od svake strategije sukoba kako bi se umjesto toga nastojalo prihvatiti dobre osjećaje. Riječ je o prijelazu s logike sukoba na logiku dobrote, počevši od onih koje smatramo svojim neprijateljima. A to se – naglašava Isus – treba učiniti odmah, danas, a ne sutra, jer ne znamo što nas sutra čeka.

Kardinal Parolin je dodao da možda, kad čujemo te Isusove riječi, osjećamo da su prezahtjevne, ali je i upozorio:

Svaki put kada nas Bog poziva na nešto, ne daje nam nemoguću zadaću, nego nam daje sredstva da to ostvarimo. Svaki put kada Gospodin od nas nešto traži, ne traži ništa nemoguće, već nam On sam prvi to daje. On nas želi obdariti svojom ljubavlju i pravom, iskrenom ljubavlju prema našim bližnjima, počevši od onih s kojima nismo u dobrom odnosu.

"Pročišćeni ovom Božjom riječju, naša molitva za zdravlje Svetog Oca bit će snažnija i uzdizati se s povjerenjem prema Onome koji daje svaki dar. Tako neka bude", zaključio je kardinal Parolin.

