Gallagher: Papa u slabosti i dalje služi Crkvi i čovječanstvu

U homiliji na misi slavljenoj za zdravlje pape Franje, tajnik Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama istaknuo je Papinu zahvalnost za blizinu i molitve za njega koje se u obilju uzdižu u nebo. Nadbiskup se potom osvrnuo na prijetnju zla koje je sve prisutnije u zaraćenim zemljama, te dodaje da je potrebna diplomacija odvojena od bijednih ljudskih interesa i koja se zalaže za opće dobro

Zborna molitva za papu Franju koji u ovom trenutku ljudske krhkosti na drugačiji način, ali zasigurno ne manje učinkovito, služi Crkvi i čovječanstvu. Riječi nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera, tajnika za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, odjeknule su u crkvi Presvetoga imena Isusova u Rimu, "domu" isusovaca, reda kojem pripada i Papa. Tijekom mise koju je slavio za zdravlje pape Franje, na inicijativu dekana veleposlanikā pri Svetoj Stolici, nadbiskup je potvrdio da je Sveti Otac zahvalan za blizinu i molitve koje se, osobito u posljednje vrijeme, u obilju uzdižu u nebo za njega, za njegovu univerzalnu službu i za njegovo ozdravljenje.

Prijetnja zla

Nadbiskup se u homiliji usredotočio na Božju ljubav koja neprestano izvire iz probodenog Srca Isusova i koja zauzvrat traži našu ljubav. To je ljubav koja se susreće s našom bijedom, našim grijesima i poprima konotaciju milosrđa. To je ljubav koja vodi na pravi put. Monsinjor Gallagher je istaknuo da je intenzivno vrijeme korizme pogodno vrijeme za produbljivanje toga puta. Hoditi njime znači dopustiti da nas Bog voli i doći do duhovnog preporoda koji otvara nove prostore i nove obzore nade, slobode i mira. Opasnost je da se umjesto toga prijeđe iz života u smrt.

Čak i u naše vrijeme, kada prijetnja zla postaje sve veća i kada se ponekad čini da tama prevladava nad samim svjetlom: vidimo to nažalost u ratom napaćenoj Ukrajini, u Palestini, Izraelu, Libanonu, Mjanmaru, Sudanu, Demokratskoj Republici Kongo i na drugim mjestima sukoba.

Svijet riskira sukob rasa

Duhovni preporod vodi i do susreta, ali prepreke ne nedostaju. Postoje oni koji nažalost neumorno podržavaju kulturu smrti, prihvaćajući izopačenu logiku mržnje, nasilja, a tako i rata na svim razinama. Svijet tako postaje poprište sukoba etničkih skupina i civilizacija, kultura i religija – objasnio je tajnik za odnose s državama.

Diplomacija u službi općeg dobra

Kršćani su, naprotiv, pozvani širiti vrijednosti ljubavi, pravednosti i mira. Nadbiskup Gallagher je istaknuo da su blagoslovljena ona vremena i mjesta kada sjedimo za istim stolom i vjerujemo u snagu razuma i savjesti, imajući na umu neizrecivu vrijednost ljudskog dostojanstva.

Koliko nam je danas potrebna diplomacija odvojena od bijednih ljudskih interesa da bismo se mogli slobodno zalagati za opće dobro, surađujući zajedno kako bismo svima zajamčili vrhunska dobra pravednosti i mira!

Kavez egocentrizma

Nadbiskup je podsjetio da nas Papa uvijek iznova potiče da prihvatimo logiku susreta jer čovjeka oblikuju otvoreni i nesebični odnosi. Tako i „Crkvu koja izlazi“, kako je naziva papa Franjo, čine pojedinci koji brinu o drugima, koji zauzeto služe općem dobru. Egocentrizam je zapravo zatvorenost, kavez koji sprječava da budemo blagoslov za sve.

Golema je razlika između onih koji drugima donose život, pružajući ruku za spasenje, i onih koji donose smrt, uskraćujući drugima pomoć potrebnu za preživljavanje!

Molitva i glas savjesti

Na kraju je monsinjor Gallagher zaključio da postoji potreba za “višim svjetlom” koje nas vodi u našim odlukama i pomaže nam da ih ostvarujemo. Upravo u molitvi, koja se sastoji i od tišine, moramo naučiti čuti glas savjesti, koji nije svojevoljna prosudba, nego Gospodinov glas koji odjekuje u unutarnjem svetištu uma i srca.

Oni koji su se borili za ljudsko dostojanstvo, koji su se borili protiv diktatura, tiranije i nepravde, iako nisu uvijek dijelili kršćansku vjeru ili neku drugu religiju, činili su to u ime savjesti, prepoznajući u njoj onaj viši glas koji ukazuje na pravi put.

Tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama potaknuo je na kraju da iskoristimo korizmeno vrijeme za šutnju i ulazak u to unutarnje svetište savjesti, moleći zagovor Gospe od šutnje, kojoj možemo povjeriti i Papino zdravlje te mir u svijetu.

