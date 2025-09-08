Marijini obroci osiguravaju više od tri milijuna obroka dnevno u školama

Na blagdan rođenja Blažene Djevice Marije službeno je objavljeno da Marijini obroci od Malavija do Zambije, preko Etiopije i Haitija, osiguravaju obroke za 800 tisuća djece više u usporedbi s 2024. godinom. Osnivač i izvršni direktor organizacije, Magnus MacFarlane-Barrow, je rekao: „Osjećamo se pozvanima biti u onim dijelovima svijeta gdje ljudi nemaju glas“

Međunarodna organizacija Mary's Meals (Marijini obroci) je danas, 8. rujna, objavila da je dosegla povijesni cilj: više od tri milijuna djece svakodnevno prima jedan školski obrok zahvaljujući svojim programima prehrane. U službenom priopćenju, objavljenom diljem svijeta pod naslovom „Više od 3 milijuna“, stoji da je organizacija u manje od dvije godine uspjela proširiti svoje projekte prehranjujući 800 tisuća djece više nego početkom 2024. godine.

Poruka nade

Magnus MacFarlane-Barrow, osnivač i izvršni direktor Marijinih obroka, je podijelio vijest već 27. kolovoza u razgovoru za vatikanske medije povodom Meetinga u Riminiju, nazivajući je porukom nade koja govori da se čak i u današnjem svijetu punom problema nastaju dobre stvari. Također je istaknuo da osjeća da je poslanje organizacije biti prisutni u onim dijelovima svijeta gdje ljudi nemaju glas. Stoga je rekao da nas već i jedna večera u školi može potaknuti da drugačije razmišljamo o budućnosti, a najljepše od svega je hoditi uz mlade ljude, njihovu kreativnost i vjeru. U tom je duhu osnivač Marijinih obroka objasnio da su baš na današnji blagdan rođenja Blažene Djevice Marije željeli pružiti taj dar Mariji, Isusovoj Majci, za njezin rođendan.

Ukorijenjeni u svijetu, blizu zaboravljenih

Organizacija koja je nastala u Škotskoj djeluje u najsiromašnijim i najzanemarenijim područjima svijeta gdje sukobi, politička nestabilnost i klimatske promjene ugrožavaju pristup obrazovanju i sigurnost hrane. Tijekom posljednjih 18 mjeseci broj djece kojoj je pružena pomoć posebno je porastao u Malaviju gdje se unatoč suši, poplavama i gospodarskim krizama prehranjuje više od 1,3 milijuna djece, dok u Zambiji jedan školski obrok dnevno prima više od 600 tisuća djece. U ratom razorenoj regiji Tigray u Etiopiji broj korisnika porastao je s 30 tisuća na više od 245 tisuća u manje od dvije godine, dok na Haitiju, unatoč nasilju koje provode kriminalne skupine i dubokoj političkoj nestabilnosti, više od 196 tisuća djece prima jedan školski obrok dnevno. Međutim, organizacija u svojem priopćenju napominje da u svijetu još 71 milijun djece osnovnoškolske dobi ne pohađa školu, što je broj veći od ukupnog broja upisanih u osnovne škole u Europi, Ujedinjenom Kraljevstvu, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Stoga su programi školske prehrane konkretno sredstvo koje potiče na pohađanje škole i poboljšanje zdravlja te pruža nove mogućnosti za budućnost.

Pogled usmjeren na budućnost

Marijini obroci oslanjaju se na volontere aktivne u više od 40 zemalja svijeta koji se bude rano ujutro kako bi pripremili hranjive i sigurne obroke u školama u svojim zajednicama. Zanimljivo je da je dovoljno samo 25 dolara, odnosno 22 eura ili 19 funti za prehranu jednog djeteta tijekom cijele školske godine. Iako smo postigli broj od 3 milijuna djece koju prehranjujemo, ipak razmišljamo o svakom djetetu posebno jer svako dijete ima ime, svako dijete je voljeno od Boga – stoji u priopćenju. Tako Marijini obroci obnavljaju svoj poziv na globalnu solidarnost: danas, diljem svijeta, više od 181 milijun djece mlađe od pet godina živi u uvjetima teškog siromaštva zbog nedostatka hrane, a svaki dan tisuće njih riskira umrijeti od gladi. Divno je što naše djelovanje dopire do 3 milijuna djece, ali deseci milijuna ostaju gladni i bez obrazovanja. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže kako bi svako dijete moglo dobiti jedan obrok dnevno u svojoj školi – zaključio je osnivač Marijinih obroka.

