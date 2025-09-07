Gaza. Kardinal Pizzaballa: "Ovaj rat je besmislen"

Izraelske su snage tijekom noći napale Gazu. Šestero djece je ubijeno, a nekoliko ih je umrlo zbog pothranjenosti. Dok se i dalje radi na sporazumu između Izraela i Hamasa, jeruzalemski patrijarh se osvrnuo na stanje u videoporuci sudionicima Venecijanskoga filmskog festivala: "Moramo izgraditi govor drugačiji od govora ekstremizma. Riječi i slike mogu graditi, a ne uništavati"

Ovaj rat mora završiti što je prije moguće; nema više smisla nastaviti. Vrijeme je da se zaustavi takav razvoj – rekao je kardinal Pierbattista Pizzaballa, latinski jeruzalemski patrijarh, govoreći putem videopoziva na završnoj ceremoniji 82. filmskog festivala u Veneciji, gdje je Srebrnim lavom nagrađen film „Glas Hind Rajab“ tuniske redateljice Bene Hania, koji prikazuje posljednje trenutke petogodišnje djevojčice ubijene prošle godine u gradu Gazi.

Znamo da ovaj rat, za koji se nadamo da će uskoro završiti, iako vijesti govore drugačije, neće označiti kraj sukoba, neprijateljstva i boli – dodao je kardinal te istaknuo – Moramo mnogo raditi, posebno mi vjernici i svi oni koji su uključeni u kulturu, kako bismo uspostavili drugačiji govor. Prepustili smo govor radikalnim ekstremistima s obje strane. Naprotiv, moramo imati hrabrosti za drugačiji govor i jezik koji otvara nove horizonte i putove, koji dopiru također do društva i politike. Vjerujem da je to moguće i nadam se da će i iz Venecije stići pozitivan prinos u tom smjeru te da u svijetu ima ljudi koji će nam pomoći razmišljati drugačije, riječima i slikama koje grade, umjesto da uništavaju – rekao je na kraju kardinal Pizzaballa.

(Vatican News - mr; aa)