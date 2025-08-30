Libanon. Apostolski vikar Essayan: Povlačenje mirovnih snaga s juga Libanona otvara prostor nesigurnosti

Nakon odluke Vijeća sigurnosti UN-a o završetku mirovne misije u južnom Libanonu, međunarodna zajednica razmišlja o poduzimanju mjera kako bi se održala ravnoteža u toj regiji. Apostolski vikar Essayan: Nadamo se da će svijet u roku od godinu dana pronaći putove mira u Europi i na Bliskom istoku. Potreban je dostojanstveni mir, a ne temeljen na uništavanju drugih

Nakon dvotjednih pregovora prvenstveno između Sjedinjenih Američkih Država i Francuske, donesena je rezolucija da Privremene snage Ujedinjenih naroda u Libanonu UNIFIL, mirovna misija osnovana 1978. godine, od 31. prosinca 2026. mora započeti postupno povlačenje iz južnog Libanona, s ciljem da libanonska vlada postane jedini jamac sigurnosti na jugu zemlje. UNIFIL - koji trenutno predvodi Italija - tijekom jednogodišnjeg povlačenja imat će zadatak jamčiti sigurnost i usluge svojih snaga koje imaju nešto više od 10 tisuća pripadnika. Trebat će također doprinositi zaštiti civila i pružanju humanitarne pomoći civilnim putevima, u granicama svojih mogućnosti. Odlukom se također od izraelske Vlade traži da se povuče južno od takozvane „plave linije“, odnosno granice između Izraela i Libanona, uključujući pet položaja koje održava na libanonskom teritoriju, o čemu se izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova nije izjasnilo.

Oprečne reakcije

Odluka koju je usvojilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda donesena je jednoglasno u četvrtak, 28. kolovoza, kada je 15 država članica glasalo o tekstu rezolucije koji su Sjedinjene Američke Države snažno podržale, ali koji je izmijenjen u usporedbi s izvornim tekstom koji je postavljao strože rokove za demobilizaciju. Prve međunarodne reakcije na objavu završetka najdugovječnije misije u povijesti UN-a dosta su oprečne i odaju osjećaj neizvjesnosti u vezi s posljedicama te odluke.

Libanonski predsjednik Joseph Aoun zahvalio je na produženju trajanja misije do kraja 2026. godine, dok analitičari upozoravaju da ona, iako jednim dijelom korisna, na kraju nije uspjela postići svoje ciljeve, posebno u sprječavanju da područje južno od rijeke Litani Hezbollah rabo za odlaganje oružja i opreme ili za slobodno kretanje svojih vojnika.

Ne zatvarajte oči pred Libanonom

Monsinjor César Essayan, apostolski vikar Bejruta, u razgovoru je za vatikanske medije izrazio zabrinutost ističući da je najveći strah Libanonaca da će bez prisutnosti međunarodnih snaga južni Libanon neće biti miran. Mirovne snage su tamo oduvijek pokušavale pomoći ljudima i smirivale trenutke napetosti. Nakon što više ne budu prisutne, moglo bi se dogoditi da nitko neće ništa znati o južnom Libanonu, što će ostaviti mjesta onima koji bi mogli zloupotrijebiti taj dio zemlje, napomenuo je apostolski vikar.

Nada za mir i stabilnost u južnom Libanonu

Monsinjor Essayan je na kraju izrazio nadu da će svijet u roku od godinu dana pronaći putove mira u Europi i na Bliskom istoku te da povlačenje UNIFIL-a može značiti pripremu za pravedan i trajan mir. Pritom je istaknuo da to treba biti dostojanstveni mir, a ne temeljen na uništavanju drugoga.

(Vatican News - sl; md)