Crkve u Europi pozivaju na „mir sa stvorenim svijetom“

Zajednička izjava predsjednikā Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE) i Konferencije europskih Crkvi (CEC) za Vrijeme stvorenoga 2025., poziva na molitvu i djelovanje za naš zajednički dom

Konferencija europskih Crkvi (CEC) i Vijeće europskih biskupskih konferencija (CCEE) pozivaju na "Mir sa stvorenim svijetom" dok se kršćani u cijelom svijetu pripremaju za proslavu Vremena stvorenoga, koje će se održati od 1. rujna do 4. listopada. Zajedničku su izjavu potpisali pravoslavni arhiepiskop Tijateire i Velike Britanije Nikitas, predsjednik Konferencije europskih Crkvi, i nadbiskup Gintaras Grušas, predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija. U izjavi predsjednici razmišljaju o viziji proroka Izaije o "vrtu mira" te potiču zajednice da prihvate skroman život, poštujući darove stvorenoga svijeta i odbacujući iskorištavanje ljudi i prirodnih resursa. Tražiti mir sa stvorenim svijetom nije apstraktni ideal, već svakodnevna obveza, poziv da živimo na način koji poštuje darovatelja života – navode predsjednici te dodaju – Naš se svijet danas teško može smatrati vrtom mira. Ipak, poput Izaije, vjerujemo da povratak načinu života ukorijenjenom u povjerenju i odanosti Bogu može ponuditi alternativu katastrofi.

U vidiku konferencije COP30 u Belému

Taj poticaj svih Crkvi na zaštitu stvorenoga zajednička izjava povezuje sa sljedećom konferencijom Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (COP30) u Belému u Brazilu. Predsjednici izražavaju nadu da će čelnici staviti potrebe siromašnih i ranjivih u središte djelovanja vezanih za klimu te klimatsku krizu smatrati prilikom za preoblikovanje međunarodnih odnosa prema općem dobru.

Vrijeme molitve i zauzimanja

Vrijeme stvorenoga – napominje se u izjavi – vrijeme je molitve, obraćenja i zagovaranja, moleći se da naš način života odražava ono što vjerujemo i ispovijedamo: 'Nebesa slavu Božju kazuju, naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih' (Ps 19,2). Izjava, osim toga, ističe da je tema "Mir sa stvorenim svijetom" u skladu s revidiranom Ekumenskom poveljom (Carta Oecumenica), čije je potpisivanje predviđeno do kraja ove godine, jačajući kršćansko jedinstvo i obvezujući se na brigu o stvorenom svijetu u cijeloj Europi. Dok se kršćanske zajednice diljem Europe pridružuju tom pozivu, Vijeće europskih biskupskih konferencija (CCEE) i Konferencija europskih Crkvi (CEC) potiču sve vjernike da pridonesu zaštiti našega zajedničkog doma i promiču pravednu i održivu budućnost.

Tražiti mir u vrijeme ratova

Danas se naš svijet teško može smatrati vrtom mira – stoji u tekstu Zajedničke izjave – Naprotiv, ljudsko razaranje i smrt prouzročeni ratovima i društvenim nemirima u više zemalja i naroda utječu na naša svakodnevna iskustva. Međutim, poput proroka Izaije, čvrsto vjerujemo da smo pozvani tražiti mir sa stvorenim svijetom i da je svatko od nas pozvan poštovati prepoznatljive značajke 'darovatelja života'.

Molitva za vođe

Dok se obvezuju zaštititi našu klimu, molit ćemo za sve vođe i sudionike 30. konferencije partnera o klimatskim promjenama (COP30), koju Ujedinjeni narodi organiziraju u Belému u Brazilu od 10. do 21. studenog. Vjerujemo da je trenutna klimatska kriza prilika za preoblikovanje međunarodnih odnosa prema općem dobru i za stvaranje pravednijega i održivoga načina života za cijelo čovječanstvo. Osim toga, nadamo se da će utjecaj politika o klimatskim promjenama na siromašne i ranjive ostati na prvom mjestu u mislima i srcima vođa i stručnjaka okupljenih na konferenciji, uzimajući u obzir međusobno povezane društvene i ekološke izazove našega vremena – stoji na kraju zajedničke izjave Vijeća europskih biskupskih konferencija i Konferencije europskih Crkvi.

(Vatican News - aa)