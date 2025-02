Stotine rabina prosvjeduju protiv plana „etničkog čišćenja“ u Gazi

Židovski predstavnici i aktivisti u Sjedinjenim Američkim Državama osudili su prijedlog predsjednika Donalda Trumpa da „preuzme“ Gazu, rekavši da bi to predstavljalo „etničko čišćenje“ milijuna Palestinaca. Rabin David Rosen za vatikanske je medije izjavio da je „prisilno raseljavanje nemoralno i protivno Ženevskoj konvenciji”

„Židovi kažu NE etničkom čišćenju!“, poruka je to objavljena u New York Timesu koju su potpisale stotine američkih rabina i židovskih javnih osoba. Oštar apel, u kojem izražavaju svoju ogorčenost zbog prijedloga američkog predsjednika Donalda Trumpa da „preseli Palestince iz Pojasa Gaze“ kako bi se ondje stvorilo područje s vrijednim nekretninama, potpisalo je više od 350 rabina, aktivista i drugih članova sjevernoameričkog židovskog kulturnog kruga.

Plan bi uključivao preseljavanje otprilike dva milijuna osoba, koje su preživjele sukob između Izraela i Hamasa, u arapske zemlje poput Egipta i Jordana. Trump je to najavio na kraju prošlotjednog sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom. Među predstavnicima civilnog društva koji su potpisali apel su dramaturg Tony Kushner, glumica Ilana Glazer, kanadska spisateljica i aktivistica Naomi Klein, glumac Joacquin Phoenix i drugi.

Trumpov plan je „podmukli plan“

U izvještaju The Guardiana, direktor kampanje „In our name“ i jedan od glavnih organizatora Cody Edgerly rekao je da je „ohrabrujuće vidjeti snažnu podršku iz cijelog vjerskog i političkog spektra“. Trumpovu ideju, koja mnoge asocira na Nakbu iz 1948., osporio je i viši rabin kongregacije Doshei Tzedek u Newtonu u Massachusettsu Tobia Spitzer, istaknuvši da je to „podmukli plan“ kojem se treba suprotstaviti. „Mi Židovi bolje od ikoga znamo do kakvog nasilja mogu dovesti takve vrste fantazija“, dodao je, misleći na masakre nad židovskim narodom koje je izvršio Hitler.

Rabin Yosef Berman, iz „New Synagogue Project“ u Washingtonu, također jedan od potpisnika, izjavio je da je „židovsko učenje jasno: Trump nije Bog i ne može oduzeti intrinzično dostojanstvo Palestincima ili ukrasti njihovu zemlju zbog posla s nekretninama. Trumpova želja da etnički očisti Palestince iz Gaze moralno je odvratna“.

Rabin Rosen: To je protiv Ženevske konvencije

Vatikanski mediji za komentar su pitali rabina Davida Rosena, bivšeg međunarodnog direktora za međureligijska pitanja Američkog židovskog odbora i sadašnjeg posebnog međureligijskog savjetnika u Abrahamic Family House u Abu Dhabiju. Rabin Rosen istaknuo je važnost te inicijative koja je, kako je rekao, korisna kako bi „svijet znao što je više moguće“ da Trumpova ideja „takva kakva jest i kako je shvaćena, nije prihvatljiva“.

Objasnio je i kako ne vjeruje da će „ovaj apel napraviti bilo kakvu razliku, upravo zato što dolazi iz onog dijela političkog spektra koji je protiv“ sadašnjeg američkog Predsjednika „i na koji on samim time nema interesa obraćati pažnju“. Premještanje „stanovništva protiv njihove volje protivno je Ženevskoj konvenciji. Što je još važnije, to je nemoralno. Kada ljudi biraju dobrovoljno, to je drugačije“, istaknuo je te dodao da je svako „prisilno raseljavanje moralno neprihvatljivo“.

Inače, američkim rabinima nije strano zauzimanje stajališta koji su snažno odjeknuli u medijima, a koji su protiv američke politike i potpore Palestini. U siječnju 2024., njih 36 je pjesmama i transparentima prekinulo Opću skupštinu Ujedinjenih naroda kako bi zatražili od tadašnjeg predsjednika Joea Bidena da svojim vetom prestane sprječavati Vijeće sigurnosti da poduzme hitne radnje koje idu u prilog trenutnom i trajnom prekidu vatre u Gazi.

