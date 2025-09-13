Sveta Stolica - Vijetnam. Završen 12. sastanak Zajedničke radne skupine

Tijekom sastanka, kako stoji u zajedničkoj izjavi, razgovaralo se o bilateralnim odnosima i o stanju Katoličke Crkve u Vijetnamu. Osim toga, priznat je prinos katoličke zajednice razvoju te azijske zemlje, u znaku evanđeoskoga svjedočanstva i građanskoga zauzimanja

Dvanaesti sastanak Zajedničke radne skupine između Vijetnama i Svete Stolice održan je jučer, u petak 12. rujna u Vatikanu. Susretom su – kako stoji u priopćenju za medije – predsjedali monsinjor Mirosław Wachowski, dotajnik za odnose s državama, kao voditelj delegacije Svete Stolice, te Le Thi Thu Hang, zamjenica ministra vanjskih poslova i voditeljica vijetnamske delegacije. Tijekom razgovora – stoji u priopćenju – dvije su se strane osvrnule na bilateralne odnose i stanje Katoličke Crkve u Vijetnamu. Osim toga, priznat je prinos katoličke zajednice razvoju te zemlje, u znaku evanđeoskoga svjedočanstva i građanskoga zauzimanja.

Zadovoljstvo postignutim napretkom

I Sveta Stolica i Vijetnam izrazili su zadovoljstvo postignutim napretkom – napominje se u priopćenju – nakon 11. sastanka održanoga u svibnju 2024. u Hanoiju, vijetnamskom glavnom gradu, spominjući stalni dijalog, razmjene delegacija na različitim razinama – posebno na visokoj razini – te aktivnosti papinskoga predstavnika rezidentnoga u Hanoiju, nadbiskupa Mareka Zalewskog.

Nastavak unaprjeđivanja odnosa

Obje su delegacije potvrdile spremnost za daljnje promicanje odnosa kroz nove susrete – ističe se u priopćenju – te su se složile da nastave s redovitim sastancima Zajedničke radne skupine. Radovi su održani u raspoloženju koje je opisano kao srdačno i utemeljeno na uzajamnom povjerenju.

Audijencije kod Pape i u Državnom tajništvu

Priopćenje završava napomenom da je tijekom boravka u Vatikanu, vijetnamsku delegaciju primio papa Lav XIV., nakon čega su uslijedili kurtoazni posjeti državnom tajniku kardinalu Pietru Parolinu i nadbiskupu Paulu Richardu Gallagheru, tajniku za odnose s državama i međunarodnim organizacijama.

(Vatican News - aa)