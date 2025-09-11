Papa Lav XIV: U nevolji je potrebno poslušati poruku nade koju nam daje stvoreni svijet

U poruci koju je potpisao državni tajnik kardinal Parolin, papa Lav XIV. blagoslivlja radove 12. latinskoameričkog kongresa znanosti i religije naslovljenog „Jezici stvaranja: Znanstvena, filozofska i teološka hermeneutika 'Knjige prirode' kao put nade“, koji se ovih dana održava na Sveučilištu Regina Apostolorum. Citirajući svetog Augustina, Papa nas potiče da tražimo putove koji čovječanstvu omogućuju da nadiđe sve što se može izmjeriti

Papa Lav XIV. je u poruci koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, dao smjernice sudionicima 12. latinskoameričkog kongresa znanosti i religije. Inicijativa pod nazivom „Jezici stvaranja: Znanstvena, filozofska i teološka hermeneutika Knjige prirode kao put nade“ održava se na Sveučilištu Regina Apostolorum u Rimu od 10. do 12. rujna.

U nevolji je potrebno slušati nadu koja dolazi od Boga

Papa se u poruci upućenoj rektoru Instituta, ocu Joséu Enriqueu Oyarzúnu L.C., obratio organizatorima i sudionicima koje je, citirajući sv. Augustina, potaknuo da traže putove koji bi čovjeku omogućili da nadiđe sve što se može izmjeriti kako bi razmišljao o Mjeri koja nema mjere; da nadiđe sve što se može izbrojati kako bi razmišljao o Broju koji nema broja; da nadiđe sve što može biti grijeh kako bi razmišljao o Težini koja nema težine.

Sveti Otac je, blagoslivljajući zalaganje sudionika kongresa tijekom ovih dana, napomenuo da će na taj način Božje djelo stvaranja naviještati slavu svog Stvoritelja, a čovjek moći čuti njegovu poruku nade ne samo u sjaju svijetlih dana svog postojanja, nego i u noćima tjeskobe i nevolje koje su dio ljudskog stanja.

Interdisciplinarni prostor između teologije i umjetne inteligencije

Cilj konferencije koja je organizirana u suradnji sa Zakladom za dijalog između znanosti i religije (DeCyR), argentinskim ogrankom pokreta Laudato si' i Pučkim autonomnim sveučilištem [meksičke savezne] države Puebla (UPAEP), jest pružiti prostor za interdisciplinarno promišljanje između prirodnih znanosti, filozofije i teologije o bogatoj simbolici Knjige prirode i njezinoj aktualnosti u potrazi za smislom i nadom.

(Vatican News - md)