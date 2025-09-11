Papa Lav XIV: U nevolji je potrebno poslušati poruku nade koju nam daje stvoreni svijet
Papa Lav XIV. je u poruci koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, dao smjernice sudionicima 12. latinskoameričkog kongresa znanosti i religije. Inicijativa pod nazivom „Jezici stvaranja: Znanstvena, filozofska i teološka hermeneutika Knjige prirode kao put nade“ održava se na Sveučilištu Regina Apostolorum u Rimu od 10. do 12. rujna.
U nevolji je potrebno slušati nadu koja dolazi od Boga
Papa se u poruci upućenoj rektoru Instituta, ocu Joséu Enriqueu Oyarzúnu L.C., obratio organizatorima i sudionicima koje je, citirajući sv. Augustina, potaknuo da traže putove koji bi čovjeku omogućili da nadiđe sve što se može izmjeriti kako bi razmišljao o Mjeri koja nema mjere; da nadiđe sve što se može izbrojati kako bi razmišljao o Broju koji nema broja; da nadiđe sve što može biti grijeh kako bi razmišljao o Težini koja nema težine.
Sveti Otac je, blagoslivljajući zalaganje sudionika kongresa tijekom ovih dana, napomenuo da će na taj način Božje djelo stvaranja naviještati slavu svog Stvoritelja, a čovjek moći čuti njegovu poruku nade ne samo u sjaju svijetlih dana svog postojanja, nego i u noćima tjeskobe i nevolje koje su dio ljudskog stanja.
Interdisciplinarni prostor između teologije i umjetne inteligencije
Cilj konferencije koja je organizirana u suradnji sa Zakladom za dijalog između znanosti i religije (DeCyR), argentinskim ogrankom pokreta Laudato si' i Pučkim autonomnim sveučilištem [meksičke savezne] države Puebla (UPAEP), jest pružiti prostor za interdisciplinarno promišljanje između prirodnih znanosti, filozofije i teologije o bogatoj simbolici Knjige prirode i njezinoj aktualnosti u potrazi za smislom i nadom.
(Vatican News - md)