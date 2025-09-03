Papa Lav XIV.: Potrebno je zaustaviti humanitarnu katastrofu u Sudanu i ostvariti dijalog za postizanje mira

Papa je uputio važan apel tijekom današnje opće audijencije za afričku zemlju pogođenu nasiljem, kolerom i tragedijom u kojoj je zbog razorna klizišta poginulo otprilike tisuću ljudi. Pozvao je na osiguravanje humanitarnih koridora i koordinirani odgovor kako bi se zaustavila kriza s kojom se suočava sudanski narod

Ne možemo ostati ravnodušni pred humanitarnom katastrofom koja pogađa Sudan, gdje je raseljeno otprilike 14 milijuna osoba i zarobljeno više od 300 tisuća civila u gradu El Fasheru, kao i pred tisuću žrtava poginulih u razornom klizištu koje se dogodilo prije nekoliko dana u selu Tarasin, u središnjem Darfuru. Na kraju opće audijencije koju je održao danas, 3. rujna, papa Lav XIV. je uputio apel u ime onih koji pate riječima:

Upućujem iskren apel odgovornima i međunarodnoj zajednici da osiguraju humanitarne koridore i provedu koordinirani odgovor kako bi se zaustavila ta humanitarna katastrofa. Vrijeme je da se pokrene ozbiljan, iskren i uključiv dijalog između svih uključenih strana kako bi se okončao sukob i vratila nada, dostojanstvo i mir narodu u Sudanu.

Blizina sudanskom narodu

Sveti Otac se osvrnuo na situaciju u gradu El Fasher gdje su ljudi zarobljeni te su žrtve gladi i nasilja, a podsjetio je također na bol i očaj koje su za sobom ostavile tragedija klizišta te širenje kolere koja prijeti stotinama tisuća ljudi.

Blizak sam više nego ikad sudanskom narodu, posebno obiteljima, djeci i raseljenim osobama. Molim za sve žrtve.

U tragediji ostaje Božja ljubav

Rimski biskup se čak i u pozdravu na engleskom jeziku osvrnuo na tragediju u Darfuru, zazivajući vječni mir za žrtve, kao i utjehu i snagu za njihove najmilije. Potaknuo je da čak i usred takvih tragedija nikada ne gubimo nadu u Božju ljubav prema nama.

Kanonizacija Carla Acutisa i Piera Giorgia Frassatija

Obraćajući se okupljenima, Papa je na poljskom jeziku potaknuo na molitvu za djecu i mlade koji će se u rujnu vratiti u školske klupe, te za one koji se zalažu za njihovo obrazovanje, moleći za dar duboke vjere na njihovom putu zrelosti po zagovoru blaženih i uskoro svetih Piera Giorgia Frassatija i Carla Acutisa.

Sveti Grgur Veliki, primjer potpunog pouzdanja u Boga

Na kraju je Petrov nasljednik podsjetio na današnji liturgijski spomen svetoga pape Grgura Velikog, potičući da od njega naučimo priznati s poniznošću našu potrebu za Božjom ljubavlju i ljubavlju naše braće.

Danas slavimo liturgijski spomen svetog Grgura Velikog, čije tijelo počiva u bazilici svetog Petra. Taj Papa je nazvan „velikim“ zbog njegova iznimna djelovanja kao pastira i učitelja vjere u vrlo teškim vremenima za društvo i Crkvu. Ta je „veličina“ crpila snagu iz pouzdanja u Krista. Želim da svatko od vas može u Gospodinu prepoznati jedinu istinsku snagu u životu.

