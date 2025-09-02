Papa augustincima: Ponizno slušajte Boga i druge, zalažite se za jedinstvo

Papa Lav XIV. je jučer otvorio Generalni kapitul Reda svetog Augustina predvodeći misu u bazilici sv. Augustina u Rimu. Papa: Neka nitko ne misli da ima sve odgovore. Neka svatko otvorena srca dijeli ono što ima. Neka svatko s vjerom prihvati ono što Gospodin nadahnjuje. Kriterij za procjenu vašeg djelovanja neka bude ono što ujedinjuje

Slušanje, poniznost i jedinstvo – na to je papa Lav XIV. potaknuo više od stotinu redovnika Reda svetog Augustina predvodeći jučer, 1. rujna, misu otvaranja njihovog 188. generalnog kapitula u bazilici svetog Augustina in Campo Marzio u Rimu. Mnogi od okupljenih augustinaca predstavljat će 2 341 augustinca koji se trenutno nalaze u njihovih 395 kuća na pet kontinenata, sudjelujući do 18. rujna u radovima Generalnog kapitula na Papinskom patrističkom institutu Augustinianum. Euharistijskom slavlju prisustvovale su i mnoge redovnice i laici augustinske obitelji.

Papa Lav XIV. pred bazilikom sv. Augustina in Campo Marzio u Rimu (@Vatican Media)

Slušati Boga i druge

Sveti Otac je prije homilije zazvao Duha Svetoga na radove Generalnog kapitula za izbor novog 98. po redu generalnog priora spomenutog reda, moleći da im udjeli dar slušanja, poniznosti i promicanja jedinstva unutar Reda i kroz Red, u cijeloj Crkvi i diljem svijeta. Također je istaknuo da Duh Sveti govori, danas kao i u prošlosti, u dubinama srca, kroz braću i životne okolnosti, te ih je stoga potaknuo na slušanje:

Važno je da ozračje na kapitulu, u skladu sa stoljetnom tradicijom Crkve, bude ozračje slušanja: slušanja Boga i slušanja drugih.

Papa je održao homiliju tijekom misnog slavlja (@Vatican Media)

Komunicirati i razumjeti s poniznošću

Papa je u propovijedi podsjetio na riječi svetog Augustina iz 269. propovijedi u kojoj je istaknuo da zajedništvo vjernika govori svim jezicima. Stoga su i sada svi jezici naši, budući da smo udovi tijela koje govori. Augustinci okupljeni na Generalnom kapitulu također su udovi Tijela Kristova koje govori svim jezicima, ako ne svim svjetskim jezicima, onda svakako onim za koje Bog zna da su potrebni kako bi činili dobro koje im povjerava u svojoj providnosti i mudrosti. Stoga je zalaganje za opće dobro najvažnije – rekao je rimski biskup te dodao:

Živite stoga ove dane u iskrenom nastojanju da komunicirate i razumijete, činite to kao velikodušan odgovor na veliki i jedinstveni dar svjetla i milosti koji vam nebeski Otac daruje pozvavši baš vas ovdje, za dobrobit svih ljudi. Dodajem i ovo: činite sve to s poniznošću.

Augustinci okupljeni na euharistijskom slavlju (@Vatican Media)

Postati maleni i prihvatiti ono što Bog nadahnjuje

Petrov nasljednik je također podsjetio na raznolikost načina na koje je Duh Sveti djelovao u svijetu tijekom stoljeća kao poziv da postanemo maleni pred slobodom i nedokučivošću Božjeg djelovanja:

Nitko neka ne misli da ima sve odgovore. Neka svatko otvorena srca dijeli ono što ima. Neka svatko s vjerom prihvati ono što Gospodin nadahnjuje.

Moramo biti svjesni da je Bog iznad nas ili, kako kaže prorok Izaija, „visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli“ – kazao je Papa napominjući da će samo na taj način Duh Sveti poučavati i podsjećati na ono što je Isus govorio.

Vrijednost jedinstva

Papa Lav XIV. je na kraju podsjetio na vrijednost jedinstva i iskrene ljubavi citirajući Prvu poslanicu svetog Pavla Korinćanima, u kojoj stoji da se svakome daje očitovanje Duha na korist i da kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Pritom je potaknuo:

Neka jedinstvo bude neizostavan cilj vaših napora, i ne samo to: ono mora biti i kriterij za procjenu vašeg djelovanja i zajedničkog rada, jer ono što ujedinjuje dolazi od Krista, a ne ono što razdvaja.

Zajednička fotografija (@Vatican Media)

Pozdrav generalnog priora

Na kraju liturgijskog slavlja otac Alejandro Moral, generalni prior Reda svetog Augustina, pozdravio je Svetog Oca ističući da je njegova prisutnost dragocjeni dar te znak zajedništva koje nas ujedinjuje i bratstva koje nas podupire. Podsjetio je također na gotovo osam stoljeća postojanja Reda svetoga Augustina koji se trudi biti vjeran i na raspolaganju u služenju Crkvi i Papi. Stoga su i jučer pred Svetim Ocem augustinci obnovili svoju vjernost sigurni da samo u zajedništvu s Petrom mogu u potpunosti živjeti evanđeoski poziv – istaknuo je otac Moral. Na kraju je zamolio Boga za zajedništvo i mir kako bi postali jedno u Njemu koji je Jedan (In Illo uno unum), svjedočeći bratstvo i sinodalnost u svijetu izranjenom podjelama. Generalni prior Reda svetog Augustina ponovio je također poticaj pape Lava XIV. da ne podlegnu logici nasilja i rata te da u svojim srcima čuvaju plamen ljubavi koji čini mogućim univerzalno bratstvo - poticaj koji nam pomaže da postanemo sjeme mira, nade i brige za stvoreni svijet.

Papa Lav XIV. i otac Alejandro Moral, generalni prior Reda sv. Augustina (@Vatican Media)

(Vatican News - tc; md)