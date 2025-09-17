Papa Lav XIV.: Potreban je hitan prekid vatre u Gazi i puno poštivanje humanitarnog prava

Na kraju opće audijencije na Trgu svetog Petra, dok je u tijeku izraelska vojna opsada grada Gaze, Papa je izrazio svoju blizinu stanovništvu koje je silom prisiljeno napustiti svoju zemlju, živjeti u strahu i preživjeti u neprihvatljivim uvjetima. Podsjetio je da svaka osoba uvijek ima nepovredivo dostojanstvo te pozvao na prekid bombardiranja, oslobađanje talaca i pronalaženje diplomatskog rješenja. Neka svane zora mira i pravednosti, rekao je rimski biskup

Ponovno upućujem apel za prekid vatre, oslobađanje talaca, pronalaženje diplomatskog rješenja i puno poštivanje međunarodnog humanitarnog prava.

S Trga svetog Petra se uzdigao glas pape Lava XIV. iznad buke bombardiranja grada Gaze koje je počelo u utorak u ponoć. Usred onoga što su izraelske vojne snage nazvale završnom fazom razaranja palestinske enklave s ciljem uništenja Hamasa i oslobađanja otetih, s više od 100 već potvrđenih žrtava, 140 oštećenih zgrada i otprilike 370 tisuća civila u bijegu, Sveti Otac je danas, 17. rujna, na kraju opće audijencije, uputio apel za mir u toj napaćenoj zemlji.

Izražavam najdublju sućut palestinskom narodu u Gazi koji i dalje živi u strahu i preživljava u neprihvatljivim uvjetima, prisiljen ponovno bježati iz svoje zemlje.

Zora mira i pravednosti

Petrov nasljednik je podsjetio da svaka osoba uvijek ima nepovredivo dostojanstvo koje treba poštovati i štititi te je stoga rekao:

Pozivam vas sve da se pridružite mojoj gorljivoj molitvi kako bi uskoro svanula zora mira i pravednosti.

Zagovor svetog Stanislava Kostke za mir

Rimski biskup je također molio za mir u pozdravu na poljskom jeziku spominjući se sutrašnjeg liturgijskog spomena svetog Stanislava Kostke, mladog 18-godišnjeg poljskog isusovca, zaštitnika domovine i mladih. Pritom je potaknuo:

Neka on bude primjer i inspiracija novim generacijama vjernika u traženju Božje volje i u hrabrom ispunjavanju svog poziva. Njegovom zagovoru povjeravam Poljsku i mir u svijetu.

Zahvala na čestitkama za imendan

Papa Lav XIV., rođen kao Robert Francis Prevost, je prije završnog blagoslova zahvalio svima koji su mu izrazili najljepše želje za njegov imendan povodom današnjeg spomendana svetog Roberta Bellarmina.

(Vatican News - sc; md)