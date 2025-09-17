Papa Lav XIV.: Potreban je hitan prekid vatre u Gazi i puno poštivanje humanitarnog prava
Ponovno upućujem apel za prekid vatre, oslobađanje talaca, pronalaženje diplomatskog rješenja i puno poštivanje međunarodnog humanitarnog prava.
S Trga svetog Petra se uzdigao glas pape Lava XIV. iznad buke bombardiranja grada Gaze koje je počelo u utorak u ponoć. Usred onoga što su izraelske vojne snage nazvale završnom fazom razaranja palestinske enklave s ciljem uništenja Hamasa i oslobađanja otetih, s više od 100 već potvrđenih žrtava, 140 oštećenih zgrada i otprilike 370 tisuća civila u bijegu, Sveti Otac je danas, 17. rujna, na kraju opće audijencije, uputio apel za mir u toj napaćenoj zemlji.
Izražavam najdublju sućut palestinskom narodu u Gazi koji i dalje živi u strahu i preživljava u neprihvatljivim uvjetima, prisiljen ponovno bježati iz svoje zemlje.
Zora mira i pravednosti
Petrov nasljednik je podsjetio da svaka osoba uvijek ima nepovredivo dostojanstvo koje treba poštovati i štititi te je stoga rekao:
Pozivam vas sve da se pridružite mojoj gorljivoj molitvi kako bi uskoro svanula zora mira i pravednosti.
Zagovor svetog Stanislava Kostke za mir
Rimski biskup je također molio za mir u pozdravu na poljskom jeziku spominjući se sutrašnjeg liturgijskog spomena svetog Stanislava Kostke, mladog 18-godišnjeg poljskog isusovca, zaštitnika domovine i mladih. Pritom je potaknuo:
Neka on bude primjer i inspiracija novim generacijama vjernika u traženju Božje volje i u hrabrom ispunjavanju svog poziva. Njegovom zagovoru povjeravam Poljsku i mir u svijetu.
Zahvala na čestitkama za imendan
Papa Lav XIV., rođen kao Robert Francis Prevost, je prije završnog blagoslova zahvalio svima koji su mu izrazili najljepše želje za njegov imendan povodom današnjeg spomendana svetog Roberta Bellarmina.
(Vatican News - sc; md)