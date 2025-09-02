Papa: Svijet nije problem koji treba riješiti, nego otajstvo koje treba razmatrati

U videoporuci s molitvenom nakanom za rujan, posvećenom odnosu između čovječanstva i stvorenog svijeta, papa Lav XIV. poziva da po primjeru svetog Franje iskusimo svoju međuovisnost sa svim stvorenjima koja su voljena od Boga te dostojna ljubavi i poštovanja

Danas, 2. rujna, objavljena je nova videoporuka pape Lava XIV. s molitvenom nakanom za rujan: „Za naš odnos sa stvorenim svijetom“. Tema je nadahnuta 'Vremenom stvaranja', odnosno ekumenskom inicijativom koja ujedinjuje kršćane različitih denominacija u molitvi i djelovanju za skrb o Zemlji, koja je započela 1. rujna i traje do 4. listopada, odnosno do blagdana sv. Franje Asiškog.

U videoporuci se, među ostalim, mogu vidjeti prizori s proslave prve mise za očuvanje stvorenoga svijeta (Missa pro custodia creationis) koju je papa Lav XIV. predvodio 9. srpnja u „Borgo Laudato si'“ u Castel Gandolfu.

Čuvari života

Papa u videoporuci na engleskom jeziku izgovara molitvu u kojoj podsjeća da je svako stvorenje plod Božje ljubavi i da se upravo u stvaranju On otkriva kao izvor dobrote. Dodaje da je svijet neizmjerno više od problema koji treba riješiti. To je otajstvo koje trebamo razmatrati sa zahvalnošću i nadom, otajstvo koje treba čuvati, poštovati i zaštititi. Donosimo tekst molitve:

Gospodine, ti ljubiš sve što si stvorio,

i ništa ne postoji izvan otajstva tvoje nježnosti.

Svako stvorenje, ma koliko maleno bilo,

plod je tvoje ljubavi i ima mjesto na ovom svijetu.

Čak je i najjednostavniji ili najkraći život obavijen tvojom brigom.

Poput svetog Franje Asiškog, i mi danas želimo reći:

„Hvaljen budi, Gospodine moj!“

Kroz ljepotu stvaranja,

objavljuješ se kao izvor dobrote. Molimo te:

otvori nam oči da te prepoznamo,

da učimo iz otajstva tvoje blizine prema svakom stvorenju

da je svijet neizmjerno više od problema koji treba riješiti.

To je otajstvo koje treba razmatrati sa zahvalnošću i nadom.

Pomozi nam da otkrijemo tvoju prisutnost u svemu stvorenju,

kako bismo, prepoznavši je u punini,

mogli osjetiti i znati da smo odgovorni za naš zajednički dom,

u kojem nas pozivaš da čuvamo, poštujemo i štitimo

život u svim njegovim oblicima i mogućnostima.

Hvaljen budi, Gospodine!

Amen.

Poštivanje života proizlazi iz poštivanja prirode

Video koji prati Papinu molitvenu nakanu za rujan ujedinjuje dvije obljetnice: 800. obljetnicu nastanka Pjesme stvorova i 10. obljetnicu objavljivanja enciklike pape Franje Laudato si'. Prema riječima kardinala Michaela Czernyja, prefekta Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, koji je podržao izradu videoporuke, Sveti Otac nas potiče da razmatramo stvoreni svijet, da ga pomirimo, da živimo u skladu, da ga branimo proročkim duhom, da poštujemo svako ljudsko biće te da promičemo trajni i održivi mir.

Dobrobit Zemlje povezana je s dobrobiti čovječanstva

Dobrobit ljudi se ne može odvojiti od dobrobiti ostalih stanovnika Zemlje i od zdravlja našeg planeta – istaknuo je međunarodni direktor Papine svjetske molitvene mreže, isusovac Cristóbal Fones. Pozvao je također da se ugledamo na svetog Franju Asiškog kako bismo donosili jednostavnije i manje potrošačke životne odluke, kako bi imali život utemeljen na bratskom odnosu s drugima i s prirodom, te na sinovskom odnosu ljubavi i zahvalnosti s Bogom.

(Vatican News - bc; md)